The Boys : Arnold Schwarzenegger inquiet de voir son fils dans le spin-off de la série

Invité d’un podcast du site américain Variety, Patrick Schwarzenegger s’est confié sur la réaction hilarante de son père, Arnold Schwarzenegger, quand ce dernier a découvert des images de tournage du spin-off de la série «The Boys».

Un papa inquiet. Dans le podcast «Just for Variety», Patrick Schwarzenegger a raconté la manière hilarante dont son père, Arnold Schwarzenegger, a réagi en découvrant quelques photos prises sur le tournage du spin-off de la série «The Boys», dont la saison 3 est actuellement diffusée sur Amazon Prime Video.

«Il m’a regardé et il m’a dit : ‘Qu’est-ce que c’est que ce truc que tu es en train de tourner ?’ Et je lui ai répondu qu’il s’agissait d’une série appelée The Boys… Et qu’il serait mieux pour lui de regarder un épisode pour comprendre de quoi cela parle, sinon je ne pourrais pas lui expliquer ce qu’il va se produire», confie-t-il.

Connue pour ses scènes ultra-gores et son langage cru, «The Boys» connaît un tel succès qu’Amazon Prime Video a lancé la production de plusieurs spin-offs, dont un qui se déroulera sur le campus de la Godolkin Université, une école réservée aux futurs super-héros. Patrick Schwarzenegger y incarnera un des meilleurs élèves de l’établissement, Golden Boy.

À la fin de leur cycle d’étude, les élèves sont mis à l’épreuve, tant physiquement que moralement (et sexuellement), pour tenter de décrocher les contrats les plus importants dans les meilleures villes du pays.