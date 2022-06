Game of Thrones : bientôt un spin-off consacré à Jon Snow

Un spin-off de Game of Thrones centré sur Jon Snow, le personnage incarné par Kit Harington, est en préparation.

L’idée va laisser de nombreux fans de «Game of Thrones» rêveurs. Un spin-off consacré à Jon Snow est en cours de développement, a fait savoir ce jeudi 16 juin The Hollywood Reporter.

Et bonheur suprême pour tous les amoureux de GOT, Kit Harington, l’interprète original du fameux personnage, récompensé par deux Emmy Awards pour ce rôle et depuis vu dans «Les Éternels» de Chloé Zhao, ou encore dans la série «Modern Love» sur Amazon Prime, aurait d’ores et déjà signé pour reprendre la cape du Roi légitime des Andals et des Premiers Hommes.

‘Game of Thrones’ Jon Snow Sequel Series in Development at HBO (Exclusive) https://t.co/n38hTKV5Np — The Hollywood Reporter (@THR) June 17, 2022





Ce nouveau projet devrait ancrer son histoire juste après les événements de la série principale «Game of Thrones». Attention spoilers ! Jon Snow, alias Aegon Targaryen, a assassiné Daenerys, et s’est exilé à Castle Black. Il sait désormais qu’il est un Targaryen, et par conséquent, un héritier légitime du Trône de Fer. Néanmoins, il décide d’y renoncer et part rejoindre Le Mur avec le Peuple Libre, loin de Westeros.

Ce choix temporel laisse la possibilité de croiser d’autres personnages bien connus de la série originale, mais pour l’heure le reste du casting n’a pas été dévoilé.

En attendant d'en savoir plus, les fans ont rendez-vous ce 21 août sur HBO et dès le 22 août en France sur OCS avec un autre spin-off, «House of the Dragon», celui-ci déjà bel et bien en boîte, et dont le récit se situe quant à lui 200 ans avant les événements relatés dans la toute première saison de «Game of Thrones», sortie en 2011.