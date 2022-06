«HPI» : Patrick Chesnais annonce qu'il sera dans la saison 3 de la série

Dans un entretien accordé à Télé 7 Jours, Patrick Chesnais, qui a fait une apparition remarquée dans le dernier épisode de la saison 2 de la série «HPI», a confirmé qu’il serait de retour dans le rôle du père de l’héroïne.

Il reviendra. Patrick Chesnais a fait une apparition remarquée dans le dernier épisode de la saison 2 de la série «HPI» sur TF1. L’acteur y incarne le père de l’héroïne interprétée par Audrey Fleurot, un petit malfrat qui entretient une relation compliquée avec sa fille. Un personnage que les téléspectateurs retrouveront dans la saison 3.

«Oui, je serai dans la saison 3 de HPI, et on s’apercevra que mon personnage aime sa fille, même si cela ne se voit pas beaucoup. Il va aussi prendre un peu plus d’ampleur… Pour l’instant, je ne peux pas en dire plus, car je dois tourner les épisodes d’ici la fin de l’année», assure-t-il à Télé 7 Jours.

Star des audiences sur TF1, «HPI» a réussi à confirmer son succès avec cette saison 2. Et espère faire de même avec la troisième. Jusqu’où ira-t-elle ? Selon les récentes déclarations d’Audrey Fleurot, l’avenir de la série n’est pas garanti, la comédienne ne souhaitant pas gâcher le plaisir des téléspectateurs au contact de Morgane Alvaro.

«Je n'ai pas envie de lâcher le personnage de Morgane. Après, comme pour toutes les séries que j'ai pu faire, j'ai peur de faire la saison de trop. J'ai envie de l'incarner tant qu'on arrive à monter les curseurs à chaque fois, à renouveler la forme. A ce que je puisse, moi, m'amuser. Puis, j'ai peur qu'on s'en lasse et qu'elle devienne énervante», avait-elle confié.