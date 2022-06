Matthew Perry : l'acteur de Friends annonce avoir achevé ses mémoires

L’acteur de la série «Friends» a annoncé cette semaine avoir achevé son livre autobiographique intitulé « Friends, Lovers and the Big Terrible Thing ».

On va tout savoir, de ses passions à ses démons. L'acteur de 52 ans Matthew Perry, bien connu pour son rôle de Chandler dans la série culte «Friends», s’est rendu ce mardi 14 juin sur les réseaux sociaux pour révéler qu’il avait fini d’écrire son livre autobiographique.

«Mon ego n’aime pas que je doive arrêter d’écrire sur moi-même», a-t-il déclaré avec le même humour que son personnage dans le show d’HBO.

Le natif de Williamstown, dans le Massachusetts, avait tweeté en février une couverture du livre en annonçant sa sortie le 1er novembre prochain. Le comédien aurait reçu un chèque à sept chiffres pour coucher ses mémoires sur le papier.

So much has been written about me in the past. I thought it was time people heard from me. The highs were high, the lows were low. But I have lived to tell the tale, even though at times it looked like I wouldn’t. And it’s all in here. I apologize it’s not a pop up book. pic.twitter.com/q4qYd7Zp6t

— matthew perry (@MatthewPerry) February 10, 2022