Eurovision : l'Ukraine, victorieuse de la dernière édition, ne pourra pas héberger le concours en 2023

L'Ukraine, qui a remporté l'Eurovision, ne pourra pas accueillir le concours l'an prochain, a annoncé vendredi dernier l'Union Européenne de Radio-Télévision, qui examine la possibilité que la Grande-Bretagne, deuxième au classement, la remplace. Une décision fermement contestée par les Ukrainiens.

C'est une décision à laquelle on pouvait s'attendre. Malgré la victoire en finale de l'Eurovision 2022, l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER) a annoncé que l'Ukraine n'accueillera pas la prochaine édition, comme le veut la tradition.

«Dans les circonstances actuelles, les garanties de sécurité et opérationnelles nécessaires pour accueillir, organiser et produire l'Eurovision (...) ne peuvent pas être remplies» par l'Ukraine, a affirmé l'UER dans un communiqué.

Le Royaume-Uni parti pour organiser l'édition 2023

Dans ce même communiqué, l'organisme a également indiqué qu'elle allait par conséquent «entamer des discussions avec la BBC, dont le concurrent est arrivé en deuxième position, pour potentiellement accueillir le concours Eurovision 2023 au Royaume-Uni».

Dans la foulée, le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est félicité de cette initiative, a indiqué son porte-parole, mais a néanmoins précisé que le Royaume-Uni «s'engagerait à faire en sorte» que le concours «reflète largement la richesse de la culture, du patrimoine et de la créativité de l'Ukraine».

L'Ukraine dénonce la décision

Le ministre de la Culture ukrainien, Oleksandre Tkatchenko, a dénoncé vendredi la décision de lui retirer l'accueil de la prochaine édition pour des raisons de sécurité après l'invasion russe de son territoire.

«L'Ukraine n'est pas d'accord avec la nature de la décision prise par l'Union Européenne de Radio-Télévision», et a réclamé «des négociations supplémentaires sur l'accueil de l'Eurovision-2023 en Ukraine».

Au vu de la situation, les chances restent toutefois minces pour que l'organisateur revienne sur sa décision.

A l'heure actuelle, environ 20% du territoire ukrainien sont occupés par l'armée russe, et de nombreuses autres régions sont touchées presque quotidiennement par des frappes de missiles russes.