Christophe Beaugrand prend la pose avec Claude Sarraute, les internautes émus

Une belle image ! Christophe Beaugrand a partagé ce lundi 20 juin une photo prise la veille, le jour de la fête des pères, en compagnie de la journaliste, et ancienne chroniqueuse de Laurent Ruquier dans On a tout essayé, Claude Sarraute.

«Hier, c’était la fête des pères, et on en a profité pour organiser une fête à la plus belle des grands-mères, notre amie Claude Sarraute, 95 ans ! Avec tous les amis de la bande à Laurent Ruquier on l’a retrouvée dans sa très chère Île Saint-Louis. C’était joyeux, c’était tendre… et un peu fou. C’est Claude», peut-on lire en légende. Un message qui a beaucoup ému les internautes.

C’est justement en 2019, dans l’émission Les Grosses Têtes sur RTL, que Claude Sarraute s’était exprimée publiquement pour une des dernières fois, expliquant qu’elle ne souhaitait plus faire d’apparition en raison de son âge.

«Je suis très vieille mon bon enfant, je suis gâteuse. Je n’entends plus, je suis laide. J’ai un énorme nez maintenant !», avait-elle expliqué. Elle avait également précisé ne plus voir grand monde, notamment en raison de ses difficultés à se déplacer, mais semblait toutefois garder le moral. «Je m’amuse avec moi-même. Je ne vois plus, je n’entends plus, je ne marche plus. Mais dans ma tête ça va très bien», avait-elle précisé.