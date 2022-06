Miss France : première candidate transgenre, Andrea Furet finit 2e du concours Miss Paris 2022

Première candidate transgenre à participer au concours, Andrea Furet, comédienne de 20 ans révélée dans le téléfilm de TF1 «Il est elle», a terminé à la deuxième place de Miss Paris 2022, juste derrière Océane Bobeche, 25 ans.

Une première en beauté. Andréa Furet, première candidate transgenre inscrite au concours Miss France, s’est distinguée lors de Miss Paris en terminant ce dimanche 1ère Dauphine.

La comédienne âgée de 20 ans, et vue dans le téléfilm de TF1 «Il est elle», figurait parmi les douze candidates qui ont défilé sur la scène du mythique du Lido pour succéder à Diane Leyre, sacrée Miss Paris avant de devenir Miss Ile-de-France, puis Miss France en décembre dernier.

«Je suis extrêmement fière et touchée d’être la première femme transgenre à inscrire son nom dans l’histoire des Miss», a déclaré Andréa Furet lors de son discours en début de cérémonie. «Aujourd’hui encore, en 2022, beaucoup de jeunes sont malheureusement rejetés, incompris, parfois harcelés, simplement parce qu’ils essaient d’être eux-mêmes. Je pense que ce titre pourrait être une belle façon de leur montrer qu’on peut être qui on est vraiment et réussir dans n’importe quel domaine», a-t-elle poursuivi.

Candidates transgenres bienvenues

Si elle n’a pas remporté l’élection de Miss Paris, Andréa Furet se dit «très contente du résultat». «Participer à ce concours, c’était un objectif que je voulais concrétiser. J’ai toujours voulu le faire et quand je me suis rendue compte que c’était possible, je l’ai fait. Je ne le regrette pas !», a-t-elle expliqué à TF1info, heureuse que les règles de Miss France aient été modifiées.

«Beaucoup de filles n’auraient pas pu participer l’année dernière et se retrouvent cette année. Vive le progrès !», s'est-elle enthousiasmée. Alexia Laroche-Joubert, nouvelle patronne de la société Miss France, avait dès décembre confirmé que les candidates transgenres étaient les bienvenues. «Ce qu'on a toujours dit, si vous lisez bien le règlement, c'est qu'on demande que l'identité civile soit 'féminin'. Donc il n'y a pas de problème», avait-elle expliqué.

Le concours a par ailleurs élargi sa fourchette d'âge (la limite était fixée à 24 ans auparavant), pour le plus grand bonheur de la nouvelle Miss Paris, Océane Bobeche, 25 ans.

«L’an dernier, j’étais deuxième dauphine de Diane Leyre et j’ai retenté ma chance parce que j’y croyais. Je suis persévérante. Grâce au changement de règlement, j’ai cette écharpe», a commenté toujours pour TF1info la jeune femme qui est couturière dans une grande maison de luxe française.

Prochaine étape pour Andréa Furet : le concours Miss Île-de-France le 22 octobre prochain qui pourrait, en fonction de son résultat, lui ouvrir les portes de l'élection de Miss France 2023 qui se tiendra en fin d'année.