The New Look : Hugo Becker rejoint Juliette Binoche, Maisie Williams et John Malkovich au casting

L'acteur est très heureux de participer à ce «gros projet».[LOIC VENANCE / AFP]

Par CNEWS -

Hugo Becker sera au générique de la série «The New Look» d'Apple TV+, aux côtés notamment de Juliette Binoche, Maisie Williams, Ben Mendelsohn, ou encore John Malkovitch. Un projet d'envergure internationale. Vu dans «Je te promets» et «Baron noir», Hugo Becker a annoncé être actuellement en tournage de la série «The New Look» destinée à la plate-forme Apple TV+. Signée Todd A. Kessler, le co-créateur «Les Soprano», cette nouvelle série, tirée de faits réels, revient sur la rivalité entre Christian Dior (Ben Mendelsohn vu dans «Rogue One») et Coco Chanel (Juliette Binoche) durant l'Occupation française. «The New Look» se penche également «sur les zones d'ombre entre le milieu de la haute-couture et le régime de Vichy, le régime nazi et la Résistance», a confié Hugo Becker dans interview pour Télé7Jours. «C'est un très gros projet. Et travailler avec des gens comme ça c'est toujours passionnant», a-t-il ajouté, fier aussi du personnage qui lui a été confié. Il joue en effet Hervé de Charbonneries qui fût l'un des chefs de la Résistance parisiens mais aussi le mari de la sœur de Christian Dior, Catherine (jouée par Masie Williams, alias Arya dans «Game of Thrones»), femme au destin hors du commun qui entra dans la Résistance, puis fût arrêtée et sauvagement torturée par la Gestapo avant d'être déportée à Ravensbrück. Pierre Balmain, Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy, Cristobal Balenciaga ou encore Pierre Cardin... D'autres illustres noms de la mode devraient aussi figurer dans le scénario, à l'instar de Lucien Lelong qui sera incarné par John Malkovitch. Pour l'heure, la date de sortie de la série n'a pas encore été communiquée.