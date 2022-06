The Tourist : de quoi parle le thriller avec Jamie Dornan (Cinquante nuances) ?

Le beau Jamie Dornan de «Cinquante Nuances de Grey» est à l’affiche de «The Tourist», un thriller britannico-australien déjanté en six épisodes dont la diffusion démarre ce lundi 20 juin sur France 2.

Course mortelle. Succès sur la BBC créé par Harry et Jack Williams (les frères derrière «Liar» et «The Missing»), et réalisé par Chris Sweeney (et Daniel Nettheim pour sa seconde moitié), la série «The Tourist» – diffusée à partir de ce lundi sur France 2 – plonge le sexy Jamie Dornan (alias Christian Grey dans «Cinquante Nuances de Grey») dans un road trip sanglant où l’action et l’humour noir ne sont pas sans rappeler le cinéma des frères Coen.

L’acteur y incarne un homme amnésique qui cherche à savoir pourquoi on veut le tuer. Tout démarre par une course-poursuite à la «Duel» de Spielberg… On découvre l’homme en question roulant tranquillement dans un coin reculé de l’outback australien quand un semi-remorque débarque de nulle part, le prend en chasse et finit par le percuter violemment. À son réveil, il ne se souvient de rien, pas même de son nom. Helen Chambers, agent de police en formation, est envoyée à l'hôpital pour le questionner. En quête de son identité, il va reprendre la route et croiser d'abord une serveuse à l'attitude étrange...

Au côté de Jamie Dornan au casting figurent notamment, Danielle Macdonald («Patti Cake$»), Shalom Brune-Franklin («Cursed», «La Guerre des mondes»), Damon Herriman («Justified», «Quarry»), Ólafur Darri Ólafsson («Trapped», «Lady Dynamite») et Alex Dimitriades («Hartley, coeurs à vif», «La Gifle»).

Jamie Dornan est "The Tourist" !





Votre nouvelle série inédite arrive demain à 21h10 sur notre antenne et sur https://t.co/PaFR6Ej5Lf pic.twitter.com/swWcugwMj2 — France 2 (@France2tv) June 19, 2022

Les trois premiers épisodes de «The Tourist» seront diffusés le lundi 20 juin, les trois autres le lundi suivant.