Dave Chappelle : pourquoi l'humoriste a-t-il refusé de donner son nom au théâtre de son ancienne école ?

Selon le site américain The Washington Post, Dave Chappelle a refusé que le théâtre de son ancienne école, la Duke Ellington School Of Arts à Washington, porte son nom en son honneur en raison des critiques formulées par les élèves sur ses propos jugés transphobes.

Une décision symbolique. Dave Chappelle a refusé que le théâtre de son ancienne école, la Duke Ellington School Of Arts à Washington, porte son nom lors de la cérémonie organisée ce lundi 20 juin. Selon le site américain The Washington Post, l’humoriste s’est rendu sur place afin d’expliquer qu’il avait été sincèrement blessé par les critiques d’une partie des élèves lors de sa précédente visite en novembre dernier. Ces derniers lui avaient reproché ses propos jugés transphobes, tenus dans son spectacle «The Closer», diffusé sur Netflix.

Dave Chappelle, qui a toujours insisté sur l’importance de défendre la liberté d’expression et précisé qu’il n’était aucunement transphobe (mais qu’il avait le droit de se moquer de tout le monde, y compris des membres de la communauté LGBTQ+), a demandé à ce que le théâtre soit finalement baptisé «Théâtre pour la liberté artistique et d’expression», afin de dissiper les tensions que son nom pourrait provoquer sur le campus entre les élèves.

En novembre dernier, l’humoriste avait visité l’école. C’est à ce moment qu’il avait été la cible des critiques d’une partie des étudiants qui l’accusaient d’être transphobe. Ces derniers avaient clairement manifesté leur refus de voir le théâtre porter le nom de Dave Chappelle. Selon TMZ, l’humoriste avait mis au défi ses supporters et ses critiques de récolter de l’argent pour l’école, et que si ces opposants parvenaient à lever plus de fonds, il acceptait de ne pas voir son nom figurer sur le théâtre. Ce sont toutefois ses supporters qui avaient réussi à réunir le plus d’argent pour l’école.