La journaliste du 19/20 Catherine Matausch annonce avoir été touchée par un cancer du poumon

Visage emblématique de France 3 où elle présente les journaux du week-end, la journaliste Catherine Matausch a expliqué avoir un temps disparu de l’antenne pour livrer bataille contre un cancer du poumon.

Une guerrière discrète. Dans une interview accordée à TV Grandes Chaînes et publiée ce lundi 20 juin 2022, Catherine Matausch s'est confiée plus en détails sur les problèmes de santé qui l'avaient contrainte à s’éloigner des plateaux du 12/13 et du 19/20 entre le 20 mars et le 21 mai. «La vie a été compliquée depuis un an et demi. J'ai enchaîné plusieurs arrêts maladies à cause, entre autres, d'un cancer du poumon», a-t-elle révélé pour la première fois publiquement.

«Je vais bien. Je vais mieux», a cependant tout de suite ajouté celle qui salue le courage de Jean-Pierre Pernaut, de s'être exprimé sur son cancer du poumon. «C'est bien d'en parler, comme il l'a fait, estime-t-elle. J'en parle ici pour la première fois. Dans mon cas, heureusement, la maladie n'en est pas au même stade et a été traitée à temps », a-t-elle expliqué.

Dans une interview pour Puremedias le 16 mai dernier, la journaliste était restée évasive quant aux raisons de son absence à l’antenne. «J'étais en arrêt maladie mais je reviens aux affaires cette semaine ! J'ai cumulé des problèmes de santé, mais c'est soigné », avait-elle simplement révélé avant d’ajouter : «Quand on n'est pas bien, on est dans un autre rythme... C'est la vie». Des mots qui prennent une dimension encore plus poignante désormais.