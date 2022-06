La Princesse : Disney+ dévoile une première bande-annonce

Disney+ vient de dévoiler la bande-annonce de «La Princesse», un film d’action spectaculaire dans lequel la comédienne Joey King (The Act) donne la réplique à Dominic Cooper (Preacher), Olga Kurylenko (Black Widow) et Veronica Ngo (The Old Guard). Il sera disponible à partir du 1er juillet sur la plate-forme de streaming.

Hors catégorie. Le film «La Princesse» promet de l’action et une bonne dose d’humour si l'on croit la bande-annonce dévoilée par Disney+. Réalisé par Le-Van Kiet, sur un scénario de Ben Lustig et Jake Thornton, ce long métrage plonge les téléspectateurs dans un univers fantastique où une jeune femme est obligée de risquer sa vie pour se libérer des griffes de l’homme qu’elle devait épouser de force – ce qui lui permettait de s’emparer du trône – sauver sa famille, ainsi que tous les habitants du royaume.

Aperçue dans la série «The Act», Joey King crève l’écran dans ce film où les scènes d’action s’enchaînent à une vitesse affolante. D’autres visages bien connus sont également présents au casting, notamment Dominic Cooper (Preacher), Olga Olga Kurylenko (Black Widow), ou encore Veronica Ngo (The Old Guard).

Le film sera mis en ligne à partir du 1er juillet sur la plate-forme de streaming sur Star. Pour information, le visionnage exige un contrôle parental afin de s’assurer qu’il s’adresse au public concerné.