Marvel : Kevin Feige évoque le futur du MCU

Dans un entretien exclusif accordé au site américain Total Film, Kevin Feige, le grand patron des studios Marvel, a indiqué que les fans auraient une meilleure idée de la direction que compte prendre le MCU (l’Univers Cinématique de Marvel) dans les prochains mois, alors que la Phase 4 passe à la vitesse supérieure.

Une éclaircie à l’horizon. Alors que l’Infinity Saga est terminé depuis un moment, et que la Phase 4 bat son plein, Kevin Feige, le patron des studios Marvel, a tenu à faire passer un message aux fans dans un entretien accordé au site américain Total Film. Le MCU – l’Univers Cinématique de Marvel – va ainsi se diriger vers un récit plus large dans un futur plus ou moins proche, et les premiers signes de cette évolution vont être visibles dans les mois à venir.

«Alors que la fin de la Phase 4 approche, je pense que les gens vont commencer à voir dans quelle direction nous allons», précise Kevin Feige. Que ce soit «The Eternals», «Spider-Man : No Way Home» ou encore «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» au cinéma, mais aussi les séries «Loki» et «WandaVision» à la télévision (entre autres), la Phase 4 du MCU a permis à Marvel de construire les fondations d’un récit beaucoup plus grand qui est en train de se mettre en mouvement.

Une longue liste de productions à venir

Les prochaines productions de cette Phase 4 devraient justement permettre de clarifier la direction que tout cela va prendre. «Je trouve que nous avons déjà donné de nombreux indices, qui sont évidents, pour moi en tout cas, quant à la direction que tout cela va prendre. Mais nous allons être beaucoup plus précis dans les prochains mois, pour fixer un plan, afin que les spectateurs puisse comprendre la feuille de route», précise Kevin Feige.

Alors que le Comic Con de San Diego se tiendra au mois de juillet, et la D23 Expo en septembre – deux événements où Marvel pourrait faire des annonces majeures – il suffit de regarder la liste des films à venir pour comprendre que la Phase 4 va monter en puissance : «Thor : Love & Thunder», «Black Panther : Wakanda Forever», «Ant-Man et la Guêpe : Quantumania» (dans lequel on trouvera Kang, le Conquérant), «Les Gardiens de la Galaxie vol. 3», «The Marvels», mais aussi à la télévision avec les série «Ms Marvel» (déjà lancée), «She-Hulk – Avocate», ou encore «Secret Invasion». Un reboot de «Fantastic Four» est également dans les tuyaux, ainsi que le film «Thunderbolts» (le Suicide Squad de Marvel).

Les fans de Marvel sont prévenus, il faudra rester attentifs pour saisir la manière dont cet immense puzzle s’apprête à prendre forme.