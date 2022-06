Stranger Things, saison 4 : la conclusion sera un «véritable carnage» prévient un acteur

Dans un entretien avec le site britannique The Guardian, l’acteur Joseph Quinn, qui incarne Eddie à l’écran, assure que les deux derniers épisodes de la saison 4 de «Stranger Things» vont offrir un «véritable carnage» en guise de conclusion.

Les fans sont prévenus. Dans un entretien avec le site britannique The Guardian, Joseph Quinn, qui campe le personnage d'Eddie dans la saison 4 de «Stranger Things», affirme que les deux derniers épisodes qui seront mis en ligne le 1er juillet vont proposer un «véritable carnage» en guise de conclusion.

«Le fait est que ma famille va être kidnappée, et que si je révèle quoique ce soit, je ne les reverrai jamais, commence-t-il avec humour. «Ce que je peux dire, c’est qu’il y a une scène de guitare et que l’enjeu et l’ambition de celle-ci sont incroyables. Toutes les graines qui ont été plantées vont porter leurs fruits, et c’est juste un carnage. Vous savez que le dernier épisode dure près de 2h30, n’est-ce pas ? Conclure sur un épisode aussi long et monstrueux est tellement osé», poursuit le comédien.

Ce n’est pas la première fois que les fans entendent parler du caractère exceptionnel des deux derniers épisodes. Dans une interview à Empire Magazine, les frères Duffer avaient indiqué que le dernier épisode de la saison 4 contenait plus d’effets spéciaux que l’intégralité de la saison 3. «Il y a une heure d’action dans le dernier épisode où cela ne s’arrête jamais. C’est la chose la plus compliquée que nous ayons jamais fait. Ce n’est qu’horreur et tension, avec une durée digne d’un long métrage. Et là – bah, tout va partir en enfer», expliquaient-ils.