Festival de Monte-Carlo : la série «The Tourist» avec Jamie Dornan domine le palmarès

Le jury du festival de Monte-Carlo, qui s’est achevé ce mardi 21 juin, a été conquis par la série «The Tourist», avec Jamie Dornan («Cinquante nuances de Grey») en tête d’affiche.

«The Tourist» n'a pas été déçu du voyage. En compétition lors de l’édition 2022 du festival de Monte-Carlo, la série s’est en effet distinguée à plusieurs reprises.

Actuellement diffusée sur France 2, elle met en scène Jamie Dornan, acteur star de la saga «Cinquante nuances», dans la peau d’un homme amnésique qui tente de savoir pourquoi quelqu’un cherche à le tuer.

Dans la veine des films des frères Coen, ce thriller déjanté de la BBC a tant plu aux jurés, qu’il est reparti ce mardi 21 juin avec les Nymphes d’or de la meilleure série, de la meilleure création ainsi que le prix du public.

La statuette du meilleur acteur est cependant revenu à un autre interprète que Jamie Dornan, en le personne de Ulrich Thomsen, pour son rôle dans le thriller écologique «Trom».

The Tourist n’a pas été la seule série lauréate à revenir à plusieurs reprises sur la scène du festival de Monte-Carlo pour récupérer un prix. Le téléfilm allemand «Martha Liebermann», sur le combat de la muse et veuve du peintre Max Liebermann pour échapper à la Shoah, a notamment remporté le trophée du meilleur unitaire et celui de la meilleure actrice pour Thekla Carola Wied.