Matt Houston viré de la tournée «Back to Basic 2000» après avoir adressé doigts d'honneur et insultes au public

Le chanteur Matt Houston a été évincé de la tournée «Back to Basic», après s’être emporté samedi contre le public du Zénith de Paris, à qui il a adressé insultes et doigts d’honneur.

C’était supposé être son grand retour. Matt Houston n’aura pas profité longtemps de la lumière. Le chanteur de RnB a dérapé ce samedi alors qu’il se produisait sur la scène du Zénith de Paris dans le cadre de la tournée «Back to Basic 2000», qui réunit des artistes qui ont eu jadis, comme lui, leur heure de gloire, à l’instar de Willy Denzey, Yannick, Nuttea, Slaï, Tribal King ou encore les L5.

Dans un moment de flottement lors de sa présence sur scène, moment durant lequel «il a laissé croire au public qu’il se trouvait dans un état second», indique Le Parisien, le chanteur n’a pas apprécié que le public se mette à le huer.

Il a dès lors commencé, en témoigne des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, à insulter et faire des doigts d’honneur en direction de la foule.

Contente d'avoir assisté à la fin de la carrière de Matt Houston #backtobasic pic.twitter.com/PtVTgexSFz — Hermione Everdeen (@AnaGainsbarre) June 18, 2022

Le lendemain de l’incident, le chanteur a posté une vidéo sur Instagram dans laquelle il explique les raisons de son emportement. Le public lui aurait «craché dessus», justifie-t-il. «On me demande des excuses, il n’y en aura pas, pas cette fois, tu vois ! On me casse les couilles, je réponds», a-t-il ajouté.

La production du show a décidé de son côté de se séparer du chanteur et a présenté ses excuses en se «désolidarisant des propos et de l’attitude» de Matt Houston.