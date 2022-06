Japan Expo : dates, invités, animations... Tout savoir sur l'édition 2022

C'est un retour que les fans de mangas et de culture japonaise attendaient avec impatience. Après trois ans d'absence, l'événement Japan Expo sera organisé du 14 au 17 juillet prochains au parc expo Paris Nord à Villepinte. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette édition 2022, intitulée «Phénix», en symbole de la résurrection de ce salon.

japan expo 2022 sera-t-il aussi grand qu'avant ?

Si certains craignaient sur les réseaux sociaux de retrouver une édition 2022 amoindrie en raison des trois années d'absence et des réserves des Japonais autour des voyages à l'étranger, Japan Expo ne sera pas une édition plus petite, ni moins ambitieuse. Plus de 140.000 m2 (comme en 2019) seront donc consacrés à l'évènement. Treize scènes y accueilleront 396 représentations et le salon rassemblera un total de 928 stands, dont 499 dédiés aux loisirs.

qu'est-ce que le festival amazing ?

Japan Expo accueillera pour la première fois un salon dédié à la pop culture. Celui-ci est intitulé Amazing. «Alors que Japan Expo est centré sur la culture japonaise et celle d'Asie, la partie Amazing pourra sortir de ces frontières pour parler d'autres sources étrangères», résume en substance Thomas Sirdey, cofondateur de Japan Expo. Amazing est donc présenté comme «le festival de toutes les passions». On pourra y retrouver des stands parlant webtoon, jeux de rôle, retrogaming, esports... Il est à noter que l'accès à ce festival est compris dans le tarif d'entrée de Japan Expo.

Quels sont les invités incontournables ?

La liste complète des invités qui seront présents sur le salon n'est pas encore connue mais plusieurs dizaines de noms ont déjà circulés. Mangakas, réalisateurs, chara designers, influenceurs, chanteurs, concepteurs de jeux vidéo... L'événement permettra de rencontrer diverses stars du milieu au gré de conférences et de séances de dédicaces. Plusieurs noms ont déjà été annoncés et sont des incontournables.

A commencer par Brigitte Lecordier, la célèbre voix française de Son Goku dans Dragon Ball, et plus récemment Bojji dans la série Ranking of Kings, qui sera présente.

Côté Japon, les fans de jeux vidéo pourront aller à la rencontre de Hiroshi Matsuyama, PDG de CyberConnect2 - studio nippon à qui l'on doit le récent jeu Demon Slayer - et qui mettra en avant le travail de création sur le superbe Fuga Melodies of Steel. Il faut savoir d'ailleurs que le studio pourrait recruter des talents à Japan Expo. L'illustrateur Yûsuke Kozaki est attendu pour une masterclass et des dédicaces, un artiste bien connu pour ses travaux sur Pokémon, Fire Emblem ou No More Heroes. L'animateur Yukio Takatsu, qui a œuvré sur les opening de la série Naruto Shippuden, est attendu. En outre, plusieurs stars de la musiques viendront donner des concerts, à l'instar de Mika Kobayashi ou encore de l'invité d'honneur Blank Paper, un duo électro qui cache son indentité, tout comme Daft Punk.

L'équipe créative du film d'animation «L'enfant du mois de Kamiari» (sorti en février dernier sur Netflix) viendra révéler les secrets de production. L'incroyable succès de la série YouTube «Le Visiteur du Futur» a permis de lancer un projet de film. L'équipe sera présente pour en dévoiler de nouvelles images et sa production.

Enfin, les vedettes des réseaux sociaux et de YouTube seront évidemment présents, comme Louis-san, Alex Levand, Sam et les Dramas, Gastronogeek ou encore Chef Otaku.

quelles animations seront prévues ?

Démonstrations d'arts martiaux, cours de dessins, ateliers cuisines, sports, concerts... L'événement promet de proposer plusieurs dizaines d'activités pour les visiteurs. Sept expositions seront proposées, dont une sur Dynamic Heroes et les robots géants de Go Nagai (Mazinger, Goldorak...) et une autre sur les Kaiju, les célèbres monstres géants que sont Godzilla et ses héritiers avec les illustrations originales de Yuji Kaida, qui sera présent sur place. Plus de 162 invités accorderont des dédicaces, 120 initiations aux sports sont prévues, dont une inédite sur le Sumo. Et toujours les concours de Cosplay avec notamment les meilleur(e)s cosplayers d'Europe.

Surtout, la Toei Animation sera présente pour faire la promotion du film One Piece Red, avec une projection en avant-première avant sa sortie en salle, le 10 août prochain.

We're looking forward to seeing you at Japan Expo!



Japan Expo=>https://t.co/bwpdg6ZIJZ pic.twitter.com/gMnbZfGNP9 — Toei Animation Europe (@EuropeToei) June 20, 2022

une billetterie 100 % digitale

La dernière édition du salon avait accueilli plus de 252.000 visiteurs à Villepinte, mais celle-ci reposait sur un autre système de billetterie physique qui permettait d'acheter en ligne ou sur place. Pour 2022, Japan Expo se met au 100 % digital. «Il ne sera plus possible d'acheter des billets en version papier sur place pour entrer. Il faudra obligatoirement passer par le site internet ou bien par l'application Japan Expo pour mobiles iOS et Android», insiste Thomas Sirdey, cofondateur de Japan Expo.

Japan Expo 2022, du 14 au 17 juillet, au Parc Expo Paris Nord - Villepinte.