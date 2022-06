Barbie : Ryan Gosling et Margot Robbie se dévoilent sur le tournage du film

Alors que la Warner a partagé ces dernières semaines les portraits officiels de Margot Robbie et Ryan Gosling dans la peau de Barbie et Ken, des photographies du tournage ont été dévoilées.

Action. Tandis que le tournage du long métrage de Greta Gerwig mettant en scène les incontournables poupées Mattel est en cours, le duo d’acteurs Margot Robbie et Ryan Gosling a été photographié sur le plateau. Chapeaux de cowboy assortis sur la tête, combi rose pour Margot Robbie, et chemise noire et blanche à franges dans un pur esprit far west, ces clichés montrent pour la première fois les deux comédiens réunis dans la peau de Ken et Barbie.

Ryan Gosling and Margot Robbie match on set of 'Barbie' movie https://t.co/VZjJC3q3R1 pic.twitter.com/dWGuBxPC2O — Page Six (@PageSix) June 24, 2022

D'autres clichés de Margot Robbie, toujours en combi pattes d'eph' fuchsia, affichant un large sourire au coté de la réalisatrice Greta Gerwig, ont par ailleurs été capturés. Et visiblement l'ambiance sur le plateau est au beau fixe.

a margot robbie de barbie vai mudar vidas pic.twitter.com/6Vv08AwN5o — heroina do lixo (@heroinadolixo) June 22, 2022

De nouvelles images qui n'en disent, en revanche, pas plus long sur l'intringue de ce long métrage prévu en salle le 19 juillet 2023.