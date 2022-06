Terminator 2 : «No Fate», une expérience inédite à Paris pour vivre le film de l'intérieur

L'expérience de cinéma immersif Terminator 2 : No Fate a ouvert ses portes, près de Paris. Un étonnant concept qui fait des spectateurs les acteurs de certaines scènes du film, dans un univers ultra-référencé.

La chambre capitonnée de Sarah Connor, le bar de bikers, la fonderie… Alors que le film «Terminator 2» vient de fêter ses 30 ans, plusieurs scènes sont à jamais gravées dans nos rétines.

Photo : Dream Factory

Pour prolonger le plaisir et revivre les moments les plus cultes entre fans, les spécialistes de Dream Factory proposent depuis quelques jours l'expérience Terminator 2 : No Fate, à Montreuil.

Vingt acteurs mobilisés à chaque séance

Il s'agit d'une expérience surprenante, qui mobilise vingt acteurs rompus à ce genre d'exercice. Chaque séance dure un peu plus de trois heures, dans 700 m2 de décors délicieusement reconstitués. Au total, sept espaces indépendants ont été recréés par les équipes de Dream Factory. Du jeudi au dimanche, deux séances sont proposées, chacune pouvant réunir plus de 100 participants.

A vous de choisir votre rôle dans l'histoire, au côté des comédiens incarnant John Connor, sa mère ou encore les T-800 et T-1000. Les comédiens sont évidemment là pour vous emporter dans leur arc narratif, vous pouvez interagir avec eux (Le Terminator est assez susceptible) mais vous pouvez aussi choisir de les ignorer pour déambuler en toute liberté.

Photo : Dream Factory

Les créateurs de l'expérience invitent même les participants à adopter une apparence compatible avec ce film ancré dans les nineties. Aucune règle n'est imposée, mais le plaisir de faire vraiment partie du décor est alors total.

Une expérience totale

Sur place, pendant l'expérience, vous pouvez aussi vous attabler pour prendre un verre ou manger un petit quelque chose. A partir du moment où vous avez franchi la porte d'entrée, l'expérience No Fate est totale.

Choisirez-vous de suivre la trame principale ou préfèrerez-vous emprunter un chemin de traverse ? Libre à vous, encore une fois. Si, évidemment, le scénario principal reste la clé de voûte, l'issue des histoires secondaires dépend totalement des décisions des participants.

Pour vivre cette expérience grisante, il ne reste plus qu'à s'inscrire sur le site dédié. Une fois cette formalité accomplie, rendez-vous à la Tour Orion, située au 5, rue Kléber à Montreuil. Le destin de l'humanité est entre vos mains.

Expérience immersive Terminator 2 : No Fate. 65 € par personne. De 19h jusqu'à 23h30, du jeudi au samedi, et à partir de 14h le dimanche