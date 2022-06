«We Are People» : le documentaire sur le sport et le handicap à voir le 26 juin sur Canal+

Dans le documentaire «We Are People», à voir le 26 juin sur Canal+, le porte-drapeau de l’équipe de France aux Jeux paralympiques de 2016 à Rio, Michaël Jeremiasz, retrace 150 ans d’histoire entre le sport et le handicap.

L’égalité entre tous. Alors que 15% de la population est aujourd’hui en situation de handicap, ce qui représente plus d’un milliard de personnes, les personnes handicapées ne cessent de se battre pour revendiquer leur statut de citoyen à part entière. Et leur droit, et leur capacité, à pratiquer n’importe quelle activité sportive.

Dans le documentaire «We Are People», porté par la voix de Michaël Jeremiasz, champion olympique de tennis en fauteuil roulant en 2008 au JO de Pékin, et consultant sportif chez Canal+, les téléspectateurs sont invités à découvrir l’histoire pas toujours évidente des personnes handicapées et de la pratique du sport de haut niveau. Et au-delà, de leur place dans la société.

Ça vous dirait de découvrir la bande-annonce de notre documentaire #WearePeople diffusé Dimanche 26 juin à 21h sur @canalplus



Enjoy @lesgrosfilms pic.twitter.com/HBl4kyEwzy — MICHAEL JEREMIASZ (@MJEREMIASZ) June 22, 2022

Réalisé par Philippe Fontana, ce documentaire revient à travers de nombreux témoignages sur 150 ans de lutte pour parvenir à obtenir une reconnaissance, non seulement dans le monde sportif, mais aussi à l’échelle de la société. Et la manière dont les mentalités ont évolué sur le sujet, ainsi que le travail qui reste à faire.

We Are People, à voir le 26 juin à 21h sur CANAL+, et à la demande sur myCANAL