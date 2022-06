HPI, Camping Paradis, Capitaine Marleau… Découvrez les séries de prime time préférées des Français

TV Magazine et OpinionWay ont dévoilé leur traditionnel sondage annuel sur la série préférée des Français.

Audrey Fleurot reine des suffrages. Avec 20% des votes, la comédie policière HPI, portée par l’actrice et dont TF1 vient de diffuser la saison 2, est cette année n°1 au Top des séries préférées des Français, réalisé par OpinionWay pour TVMag.

Camping Paradis et Capitaine Marleau la talonnent avec toutes les deux 17%. Suivent ensuite Les Petits Meurtres d’Agatha Christie et Balthazar (ex aequo également à 16 %), devant La Stagiaire, Meurtres au paradis et Candice Renoir (12 % toutes les trois).

Ce palmarès confirme l’énorme succès de HPI, qui suit les aventures d'une femme de ménage extravagante et mère célibataire de trois enfants, recrutée comme consultante par la police pour son «haut potentiel intellectuel».