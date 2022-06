«Série Séries» : l'événement francilien gratuit est de retour avec encore plus de rendez-vous

Festival dédiée aux séries européennes «par et pour ceux qui les font», Série Séries ouvre son édition 2022 ce 30 juin à Fontainebleau pour trois journées, mais aussi tout le mois de juillet en Île-de-France avec l’Eté des séries, un programme de projections en plein air dans des sites sublimes de la région, une Nuit des séries dans des cinémas franciliens et de nombreuses rencontres avec des professionnels.

100% séries et ouvert gratuitement au public. Grand rendez-vous pour fans de séries, le festival Série Séries, qui ouvre sa nouvelle édition ce 30 juin à Fontainebleau pour trois jours, mais aussi tout le mois de juillet avec projections et des rencontres, propose une nouvelle fois de découvrir en avant-première des séries en provenance des quatre coins de l’Europe, mais aussi de connaître leurs secrets de fabrication.

Tout en conservant son programme traditionnel qui a fait le succès de ses éditions précédentes, Série Séries élargit en effet cette année son horizon avec des nouveautés dont L’Été des Séries, une programmation exclusive de rencontres, projections et événements, gratuits pour le public, à travers la région Île-de-France et ce tout au long du mois de juillet !

Les festivaliers auront notamment rendez-vous avec une programmation de projections en plein air dans plusieurs sites remarquables (perspective Romulus du Château de Fontainebleau, Fondation des artistes de Nogent-sur-Marne, Domaine National de Saint-Cloud, Domaine de Villarceaux).

Ils pourront découvrir des saisons inédites de plusieurs séries en avant-première : L’Opéra saison 2, Jeux d’influence, Les Combattantes saison 2, La guerre des mondes saison 3.

Les professionnels à la rencontre du public

Les sérivores ne manqueront pas non plus une Nuit des Séries, dans plusieurs salles de cinéma, avec un programme de plus de 4h30 de séries inédites ou récemment diffusées sur la plate-forme France.tv Slash, avec des séries en avant-première (Reuss, Chair tendre) ou emblématiques (Stalk, Parlement, Derby Girl...), en présence d’une partie de l’équipe.

Parmi les intervenants de Série Séries, cette année figure notamment Adam Kay, qui racontera comment son best-seller «This is going to hurt», devenu la série récemment diffusée sur Canal+, illustre sa vision créative et engagée autour du thème du système de santé britannique.

La productrice ukrainienne Kateryna Vyshnevska et Maria Feldman, productrice israélo-américaine d’origine ukrainienne, discuteront de leur côté de l’impact de la guerre et de l’adversité sur la création. Comment construire un futur pour les créateurs et l’industrie audiovisuelle d’Ukraine, et quelles conséquences attendre de la crise ?

[WAR AND CREATION : CAN DRAMA BE OUTSIDE OF POLITICS?]



Une autre question fondamentale posée par cette édition de Série séries, concernera la capacité de la fiction à dépasser les traumatismes en replongeant dans des souvenirs douloureux. Sur cette thématique, les créatrices de la série belge Lost Luggage viendront raconter pourquoi elles ont choisi de placer leur série dans le contexte des attentats de l’aéroport de Bruxelles de 2016.

[SERIES] LOST LUGGAGE



La responsabilité et les choix des diffuseurs seront également évoqués par les responsables fiction de plusieurs chaînes et plates-formes européennes eux-mêmes, Anne Viau (Directrice de la fiction de TF1), Manuel Alduy et son équipe en charge de la fiction internationale pour France Télévisions, Pauline Dauvin pour Disney+ France, ou encore les responsables éditoriaux de la chaîne publique suisse RTS, qui évoqueront «leur vision et présenteront leur positionnement, orientations et développements».

Enfin, comme chaque année, Série Séries proposera une sélection de séries présentées lors de projections suivies de rencontres avec les équipes de création :

- Santa Evita (Disney+FR-Star+ AmLat / Argentine)

- Le road trip pour ados How to screw it all up (HBO Max/ Espagne)

-The Thief, his wife and the canoe (ITV /Royaume-Uni)

- Lost Luggage (VRT / Arte, Belgique -France)

Parallèlement aux nouveautés et au fil rouge de cette édition 2022, Série Séries poursuit son action auprès du jeune public avec Série Séries Kids, une sélection animation pour les enfants de 7 à 11 ans (Runes, Zouk, Viking School, En sortant de l’école...) projetée en présence des équipes artistiques qui viendront présenter leurs métiers, décrypter leurs méthodes de travail et se prêter au jeu des questions-réponses avec le public.

Le Festival Série Séries se tiendra du 30 juin au 02 juillet 2022 à Fontainebleau, et en Île-de-France tout le mois de juillet. Toute la programmation en détails est à retrouver ICI et les réservations, là.

A noter, ce 1er juillet, la remise du prix Gloria.