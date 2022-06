Un candidat de «L'amour est dans le pré» retrouvé mort pendu

Jean-Claude, un agriculteur qui avait participé à la saison 6 de l'émission «L'amour est dans le pré», a été retrouvé mort dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 juin.

Une triste nouvelle. Jean-Claude Joly, qui avait été révélé dans la sixième saison de l’émission «L’amour est dans le pré», est décédé à l’âge de 53 ans. Comme le rapport Le courrier Cauchois, le quinquagénaire s’est pendu dans l’étable de sa ferme, à La Frenaye (Normandie), dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 juin.

Papa d'une petite fille de 8 ans prénommée Charlotte, l'agriculteur, qui avait marqué les esprits avec son franc-parler, était marié à Maud. Le couple s'était rencontré grâce à l’émission de dating présentée par la présentatrice Karine Le Marchand. Très attristée, cette dernière a rendu hommage à Jean-Claude sur son compte Instagram.

«Mon Jean-Claude, les mots me manquent, mais pas mes larmes. Merci de m’avoir donné tant de joie et d’affection à chacune de nos retrouvailles. Tu as choisi de dire stop, alors repose en paix. Mes pensées vont vers Maud et votre petite Charlotte», a-t-elle écrit en légende d’un montage photo.

Le producteur laitier s’était fiancé en 2012 à Maud, face aux caméras de M6, avant d’être condamné quatre ans plus tard, en 2016, par le tribunal correctionnel du Havre pour violences conjugales envers son épouse.