Netflix : Fresh, le gagnant de l'émission «Nouvelle École», cartonne sur Spotify

Après avoir remporté la première édition de l’émission de Netflix «Nouvelle École», le Belge Fresh la Peufra bat des records sur Spotify. Tour d’horizon en chiffres.

C’est officiel : la playlist de «Nouvelle École», le concours de rap façon «The Voice» qui fait un carton sur Netflix, est désormais disponible dans le hub Netflix de Spotify. Et le Belge Fresh la Peufra, vainqueur de cette première édition, a vu son nombre d’écoutes grimper en flèche sur Spotify. Son titre «Chop», écrit à l’occasion de la finale, est actuellement numéro 1 du Top 50 France.

Comme SCH l’a précisé lors de la finale, le titre a été intégré à la playlist Fresh Rap dès la fin de l’émission, ce qui a permis de propulser l’artiste auprès des fans du genre en plus des auditeurs de l’émission. Au-delà d’être numéro 1 du Top 50 France, le titre a aussi été classé numéro 1 du Top Daily Hits France la journée du 26 juin, en comptabilisant plus de 412.000 écoutes sur 24 heures, numéro 1 du Top Daily Hits Belgique ce même jour, avec plus de 55.000 écoutes, et classé 19e dans le classement des Top Daily Artists France. Enfin, le titre a été écouté au Brésil, en Colombie, aux États-Unis, en Afrique du Sud mais aussi en Allemagne.

Pour rappel, dans l'émission, les trois jurys représentent chacun leur ville, soit les trois berceaux du rap francophone : SCH pour Marseille, Shay pour Bruxelles et Niska pour Paris. Ils partent alors en quête du nouveau talent du rap français et sont chargés de départager les candidats durant huit épisodes. Celui-ci gagne alors 100.000 euros.