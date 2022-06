5 séries rafraîchissantes pour affronter les chaleurs de l’été

L’effet ne sera pas aussi fulgurant qu’avec une douche froide, mais la suggestion a de grands pouvoirs. Voici 5 séries enneigées pour s’offrir un bon bain de fraîcheur en pleine chaleur d’été.

The Terror, Un survival produit par Ridley Scott à glacer le sang

Sortie en 2018 sur la chaîne AMC, la première saison de cette série américaine d’anthologie entre aventure, thriller et horreur est librement inspirée de l’authentique expédition Franklin, partie en Arctique en 1845 à la découverte du Passage du Nord-Ouest. Elle suit plus exactement des marins bloqués dans les glaces au large de l'Île du Roi-Guillaume qui vont tenter de survivre, entre le froid, la maladie et les attaques d'une étrange créature… The Terror, Prime video.

Outer Banks, pour les paysages de vacances

Parfait divertissement estival (en particulier pour les grands ados de plus de 16 ans), Outer Banks, sortie en 2020 sur Netflix qui en diffuse les deux saisons (et bientôt la 3), rafraîchit la rétine car son action se situe essentiellement sur les jolies plages des îles de l’Etat de Caroline du Nord aux Etats-Unis. Elle suit les aventures d’un jeune homme qui recrute ses trois meilleurs amis pour partir à la recherche d'un trésor légendaire lié à la disparition de son père. Leur quête déclenchera des choses terribles et inexplicables, et ils devront travailler ensemble s'ils veulent s'en sortir vivants... Outer Banks, Netflix.

Fargo, pour la neige blanche et l'humour noir

La saison 1 de cette série créée par Noah Hawley en 2014 d’après le film du même nom des frères Coen (toujours là en tant que producteurs) suit deux officiers de police qui tentent de mettre au jour les manigances d'un vendeur d'assurance manipulé par un diabolique criminel. Pourquoi la regarder en période de canicule ? Car il fait très très froid sur les terres enneigées du Minnesota. Fargo, Netflix.

Game of Thrones, parce que «winter is coming»

On ne présente plus la série mais on ne saurait s'empêcher de ne pas la revoir au moins une fois, et pourquoi pas sous des températures écrasantes pour affronter au mieux le froid et les forces qui se pressent aux portes du Royaume des Sept Couronnes. Game of Thrones, OCS.

Frozen Planet, un tour sur la banquise (avant qu’elle ne disparaisse ?)

L'Arctique et l'Antarctique restent les plus grandes régions sauvages de la Terre. L'ampleur et la beauté du paysage et la puissance des éléments - le temps, l'océan et la glace - sont inégalées sur notre planète et sont majestueusement mises à l'honneur dans cette série documentaire britannique. Frozen Planet, BBC.