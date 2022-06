Été 2022 : 5 podcasts historiques à écouter

L’été et ses longues heures de route et de farniente est la saison idéale pour écouter des podcasts. En voici cinq historiques pour s’évader en des temps reculés exotiques, réviser sa culture générale, et parfois se convaincre que ce n’était pas forcément mieux avant.

«Autant en emporte l’histoire», pour le souffle épique

Désormais fameuse fiction historique diffusée sur les ondes de France Inter « Autant en emporte l’Histoire » met dans chacun de ses épisodes en scène un personnage, connu ou pas, réel ou fictif, pris dans la tourmente d'un épisode de l'Histoire (de l'Antiquité à 1945). Pour écouter, cliquer ici.

«Culture 2000», pour briller au Trivial poursuit

«C’est l’histoire de cet événement super connu que tu fais semblant de connaître », dit la tagline de ce podcast, qui aborde dans des épisodes de plus d’une heure des thèmes aussi divers et variés que Cléopâtre, le libéralisme, Simon Bolivar, la Russie des Tsars ou encore la guerre de Sécession. Parfait pour booster sa culture générale. Pour écouter, cliquer ici.

«T’as qui en histoire», pour mettre toute la famille à niveau

Ce podcast, dont un nouvel épisode est mis en ligne chaque lundi, s’adresse aux professeurs, aux parents et à tous les amateurs d’Histoire et promet de faire «apprendre ou réviser l’Histoire avec des sujets 100 % étudiés dans les programmes scolaires». Pour écouter, cliquer ici.

«Panorama», pour tailler la route

On y prêtera désomais plus attention grâce à lui, le podcast Panorama donne vie aux légendes et figures emblématiques des panneaux culturels marrons installés sur les autoroutes APRR.



Ecrit par l’auteur Martin Quenehen, conté par Denis Podalydès de la Comédie-Française, et conçu par l’agence Spintank, Panorama et ses deux épisodes par mois racontent l’histoire de personnages historiques ou créatures fantastiques qui peuplent les environs. Pour écouter, cliquer ici.

Les Odyssées, pour les 7-12 ans

Ils en sont très friands car ni trop longs ni rébarbatifs, les pré-ados apprécient «Les Odyssées» (France Inter), qui invite les enfants de 7 à 12 ans à se plonger dans les aventures des grandes figures de l'histoire. Pour écouter, cliquer ici.