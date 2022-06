Kate Winslet : l'actrice bientôt star d'une nouvelle série HBO

Après le bijou «Mare of Easttown» en 2021, Kate Winslet sera bientôt de nouveau la star d’une série HBO.

On ne change pas une équipe qui gagne. Kate Winslet va donc de nouveau collaborer avec HBO pour les besoins d’une nouvelle série.

Un an après la fin de la merveilleuse «Mare of Easttown» (à voir et à revoir sur MyCanal et OCS), qui l’avait vue se glisser dans la peau d’une enquêtrice, avec, entre autres récompenses, un Emmy Award, Kate Winslet - déjà récompensée en 2011 par la précieuse statuette pour son rôle dans la série HBO «Mildred Pierce» - va jouer dans l’adaptation de «Trust», un roman de Hernan Diaz paru récemment, a annoncé ce 30 juin The Hollywood Reporter.

Le roman suit un riche financier qui, vexé par ce qu’il a lu dans un roman basé sur sa vie et son couple, décide d’engager une ghostwriter pour écrire ses mémoires. Cette dernière va se rendre compte qu’il veut réécrire l’histoire, en particulier ce qui concerne son épouse…

A noter qu'avant de la voir dans cette nouvelle série, qui n’a pas encore de date de diffusion, les fans retrouveront notamment Kate Winslet dans «Lee», un film avec Marion Cotillard et Jude Law.