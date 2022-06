La Grande Librairie : François Busnel annonce qu'il ne présentera plus l'émission

Après 14 ans à la tête de «La grande librairie», diffusée le mercredi soir sur France 5, François Busnel annonce qu’il quittera la présentation de son émission à l'issue du dernier épisode de cette saison.

La 500e sera la dernière. François Busnel a annoncé au Parisien qu’il ne reprendrait pas la présentation de son émission littéraire «La grande Librairie» (France 5) à la rentrée prochaine.

«À 53 ans, j’ai envie de nouveaux défis : faire des films de cinéma et des séries, écrire et tourner des documentaires, produire des nouveaux talents». Son film sur Jim Harrison a été le déclic, explique-t-il. «J’ai découvert que j’avais vraiment pris du plaisir à la réalisation et que j’avais envie de continuer».

François Busnel a précisé toutefois qu'il conserverait sa casquette de producteur du programme qu’il avait lui-même crée en 2008. «Tous les mercredis soir, je serai en régie. Je n’abandonne pas le bébé», a insisté celui qui restera également aux commandes de la version courte, «La p'tite librairie», ainsi que du concours de lecture «Si on lisait à voix haute».

Parmi ses projets, figurent «une mini-série sur un grand écrivain du XXe siècle», mais aussi la renaissance de la collection documentaire «Un siècle d'écrivains», jadis présentée par Bernard Rapp, avec «des portraits d'écrivains contemporains».

Qui prendra sa place à la présentation de «La grande Librairie» ? Pour l’heure, François Busnel n’a pas dévoilé le nom de son successeur, mais indiqué que cette personne «sera comme je l’ai été, dans l’empathie, la gourmandise, la passion et la transmission».