«Le village préféré des Français 2022» : voici la commune gagnante

«Le village préféré des Français», émission présentée par Stéphane Bern, a désigné mercredi 29 juin dans la soirée, le lauréat 2022. Bergheim, situé en région Grand-Est, a remporté le titre tant convoité. C’est la quatrième victoire d’un village alsacien depuis 2013.

A l’issue de la diffusion du «village préféré des Français» sur France 3, Stéphane Bern a dévoilé le 29 juin au soir, le nom du gagnant de cette 11e édition. Il s’agit de Bergheim, charmant village alsacien, situé dans le département du Haut-Rhin, en région Grand Est. Il succède à Sancerre, la cité viticole lauréate 2021.

Et le village préféré des Français 2022 est... Bergheim !





Une fois de plus, merci à tous d'être avec nous depuis 10 ans déjà pour le #VillagePréféré présenté @bernstephane sur @France3tv pic.twitter.com/hKCBO7U0gk — Les Préférés des Français (@PrefereFrancais) June 29, 2022

Avec ses remparts médiévaux et ses maisons à colombages colorées et fleuries, la commune de Bergheim est parvenue à faire la différence avec les 13 autres localités finalistes et à se hisser sur la première marche du podium.

Plébiscitée par les votes des internautes, la cité médiévale alsacienne a devancé Hesdin, située dans les Hauts-de-France, se classe à la deuxième place. Le village breton de Quintin vient compléter le podiume en décrochant la troisième place.

Bergheim devrait connaître comme tous les gagnants de l’émission, une multiplication du nombre de ses visiteurs. Ce regain d’affluence et d’attractivité devrait permettre au tourisme local de ce village d’Alsace d’accroitre substantiellement ses retombées économiques.