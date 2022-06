«Mr & Mrs Smith» : Paul Dano et John Turturro rejoignent le casting de la série

Selon le site américain Variety, la série «Mr & Mrs Smith» pourra compter sur les présences à l’écran de Michaela Coel, Paul Dano, et John Turturro. Les rôles principaux seront incarnés par Donald Glover, qui en est également le co-créateur, et Maya Erskine.

Un recrutement de premier choix. Actuellement en développement pour Amazon Prime Video, la série «Mr & Mrs Smith» vient d’annoncer le recrutement de trois comédiens de premier plan – Michaela Coel, Paul Dano, et John Turturro – bien connus des fans de séries télévisées, rapporte le site américain Variety.

Michaela Coel s’est récemment distinguée avec la série «I May Destroy You» qu’elle a créée, réalisée, et produite en plus d’y incarner le rôle principal. John Turturro est un acteur incontournable à Hollywood. Il a joué dans des films à succès tels que «The Big Lebowski» ou encore «Little Miss Sunshine», et était récemment à l’affiche de «The Batman» aux côtés de Robert Pattinson et Zoe Kravitz. Il a également joué dans des séries acclamées par le public et la critique, notamment «Severance» sur Apple TV+ ou «The Night Of», diffusée en France sur OCS.

Lui aussi à l’affiche de «The Batman», sous les traits de l’Homme-Mystère, Paul Dano est connu pour ses apparitions dans les films «Little Miss Sunshine», «Love & Mercy», «There Will Be Blood», ou encore «Prisonners». En 2018, il incarnait un des rôles principaux dans la mini-série «Escape at Dannemora» avec Patricia Arquette et Benicio Del Toro.

Pour le moment, aucune information sur leurs rôles respectifs n’a été dévoilée. Adaptation du film sorti en 2005 avec Brad Pitt et Angelina Jolie, «Mr & Mrs Smith» est attendue sur Amazon Prime Video dans le courant de l'année. Elle suivra l’histoire de John et Jane, qui vont tous deux être secrètement recrutés par une agence d’espionnage pour une mission susceptible de créer la discorde au sein de leur mariage.