Stranger Things, saison 4 : Gaten Matarazzo (Dustin) évoque les deux derniers épisodes

Invité de l’émission «The Tonight Show» sur la chaîne américaine NBC, ce mercredi 28 juin, Gaten Matarazzo, qui incarne le personnage de Dustin dans «Stranger Things», s’est exprimé sur les deux derniers épisodes de la saison 4, qui seront à découvrir ce vendredi sur Netflix.

«Le huitième épisode dure, si je ne me trompe pas, près d’une heure et demi. Mais le neuvième et dernier épisode fait près de 2h30. C’est un long métrage», souligne-t-il, arguant que les 9 épisodes de cette saison 4 ressemble à «neuf films», tous affichant une durée supérieure à 1h. Quand Jimmy Fallon, qui a manifestement vu les épisodes, explique que tout va prendre forme, Gaten Matarazzo abonde dans son sens en disant : «Vous allez en apprendre beaucoup».

Mis en ligne ce vendredi 1er juillet sur Netflix, les deux derniers épisodes de la saison 4 de «Stranger Things» ont une importance capitale pour la suite de la série qui doit toucher à sa fin, avec une ultime saison 5 à découvrir dans le courant de l’année 2023. Les frères Duffer ont déjà prévenu que certains personnages majeurs pourraient ne pas survivre à la confrontation à venir avec Vecna, le grand méchant de ce quatrième chapitre. D’autres révélations sont également à prévoir, qui viendront confirmer le bien-fondé, ou non, des théories les plus populaires parmi les fans.