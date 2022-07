«Better Call Saul» : Bryan Cranston et Aaron Paul seront bien présents dans la saison 6

Les six derniers épisodes de l’ultime saison 6 de «Better Call Saul» entameront leur diffusion le 11 juillet prochain, et permettront aux fans de retrouver les visages de Walt et Jesse – respectivement incarnés par Bryan Cranston et Aaron Paul – de «Breaking Bad» à l’écran.

C’est imminent. Alors que les six derniers épisodes de l’ultime saison 6 de «Better Call Saul» commenceront à être diffusés le 11 juillet prochain sur la chaîne américaine AMC (et en France sur Netflix), le producteur Peter Gould a accepté d’en dire un peu plus sur l’apparition très attendue de Walt et Jesse dans la série. Depuis des années, les fans de «Better Call Saul» se demandaient si, et comment, les personnages incarnés par Bryan Cranston et Aaron Paul dans «Breaking Bad» allaient apparaître dans le spin-off. Leur attente s’apprête à prendre fin.

«Vous alles voir Walt et Jesse cette saison, mais je crois que la manière dont cela va se produire et quand cela va se produire ne sera pas nécessairement en phase avec vos attentes», assure Peter Gould au site américaine EW.com. Vont-ils apparaître ensemble ou séparément ? Plusieurs apparitions sont-elles à prévoir ? Dans quelle temporalité vont-ils apparaître : l’avant-Breaking Bad, ou au moment où Saul Goodman se fait appeler Gene et travaille dans un fast-food du Nebraska ?

Selon Peter Gould, aucune théorie de fans qu’il a pu lire n’a réussi à percer le mystère entourant leur apparition à l’écran. «J’ai entendu de nombreuses théories sur ce qui va se passer, et je suis heureux de vous annoncer que je n'en ai pas vu une seule qui s’approche un tant soit peu de ce qui vous attend», s’amuse-t-il. Le producteur explique que, de son point de vue, leur apparition se fera de telle manière qu’elle ne paraîtra pas avoir été conçue comme un pure moment de «fan service».

«Cela s’inscrit totalement dans l’histoire que nous racontons, et cela reste en phase avec le style de cette série (Better Call Saul, ndlr) et la manière dont on présente les événements. Je suis très excité à l’idée que les fans vont découvrir cela, et bien évidemment, Bryan et Aaron sont fantastiques», poursuit-il. Pour Peter Gould, il est important que les téléspectateurs se préparent à la conclusion qui, selon lui, pourrait modifier leur manière de voir «Breaking Bad». «Je ne pense pas que vous regarderez Breaking Bad de la même façon après en avoir terminé avec Better Call Saul», promet-il.