The Boys : Karl Urban révèle la date de lancement du tournage de la saison 4

Dans un entretien exclusif accordé au site américain Collider, le comédien Karl Urban a révélé que la date de lancement du tournage de la saison 4 de «The Boys» était déjà calée à la fin du mois d’août.

Retour sur les plateaux. Interrogé par le site américain Collider à propos de la saison 4 de «The Boys» - qui été officiellement commandée il y a quelques jours par Amazon Prime Video – Karl Urban a révélé que le tournage été prévu pour démarrer le 22 août prochain.

«Nous allons commencer le tournage de la saison 4 le 22 août je crois. Donc je suis de retour, dans le costume de Butcher, et je suis impatient. C’est génial de travailler avec cette bande, on travaille dur et on joue dur, et j’ai hâte de voir ce que l’avenir réserve à nos personnages après ce qui va leur arriver à la fin de la saison 3», prévient le comédien néo-zélandais de 50 ans.

Karl Urban précise qu’il n’a pas encore eu l’opportunité de mettre la main sur les scripts de la saison 4. «Je dois voir Eric Kripke (le showrunner de la série, ndlr) la semaine prochaine et je suppose que nous allons parler de ce qui va se passer. J’aime les laisser prendre le temps de travailler à l’écriture, ils n’ont pas besoin d’être harcelés par des acteurs qui leur demande ‘Alors il se passe quoi ?’. Mais j’ai hâte. Ils parviennent toujours à trouver des idées folles, donc ça va être génial», poursuit-il.

La saison 3 de «The Boys» est actuellement en cours de diffusion sur Amazon Prime Video avec 7 épisodes disponibles. Le huitième et dernier épisode de ce troisième chapitre sera mis en ligne la semaine prochaine, le vendredi 8 juillet.