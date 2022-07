Parcs d'attractions : ces nouveautés qui attendent les visiteurs cet été

Après deux années bousculées par la crise sanitaire, entre fermetures et protocoles stricts, les parcs d'attractions se placent sous le signe du renouveau cet été. Alors que ces sites de divertissement réunissent en France chaque année environ 65 milions de visiteurs, selon la chaîne Gulli qui leur consacre une nouvelle série documentaire, les nouveautés seront multiples cette saison.

Du parc Astérix à Disneyland Paris, qui fête cette année ses 30 ans, en passant par le Futuroscope, Vulcania, ou encore le Puy du fou, attractions inédites ou totalement rénovées et nouveaux spectacles feront le bonheur des familles, dont l'engouement est toujours au rendez-vous.

Disneyland Paris inaugure son univers Marvel

Alors que Disneyland Paris célèbre depuis le 6 mars dernier ses 30 ans, avec un programme riche en surprises - nouvelle parade, spectacle de drones inédit, nouveaux costumes pour Mickey et Minnie signés Stella McCartney - le site de Seine-et-Marne inaugurera le 20 juillet prochain son Campus Marvel.

A partir du 20 juillet, rejoignez Peter Parker dans l’attraction Spider-Man W.E.B. Adventure et neutralisez les Spider-Bots avant qu’ils n'envahissent le campus ! #AvengersCampusParis pic.twitter.com/rJFjzdOL1p — Disneyland Paris (@DisneylandParis) June 27, 2022

Une nouvelle zone consacrée aux super-héros Marvel qui donnera accès à de nouvelles attractions, à l'instar du Spider-Man W.E.B Adventure (photo ci-dessus) et permettra de rencontrer l'homme araignée, Iron man ou encore Black Panther. Un univers annoncé comme «unique» par le parc.

Le Futuroscope s’attaque aux tornades

2022, l'année de la nouveauté au Futuroscope. Attraction, hôtel, restaurant… Le site scientifique créé en 1987 sort le grand jeu. Après avoir inauguré en mai dernier son nouvel hôtel Station Cosmos, au design de base spatiale et son nouveau restaurant Space Loops, qui revisite le concept de montagnes russes avec des plats servis en faisant des loopings, le parc poitevin inaugure ce 2 juillet une toute nouvelle attraction immersive.

Vous deviendrez Chasseurs de Tornades, et vous n'aurez plus peur de rien



Notre nouvelle attraction ouvre ses portes demain pic.twitter.com/oeabMqV8BL — Futuroscope (@futuroscope) July 1, 2022

Unique en Europe, cette nouvelle aventure baptisée «Chasseurs de tornades» mêle écran LED, plate-forme ultra mobile, effets spéciaux et action live, et confrontera les spectateurs à une tornade sur le point de s’abattre sur Poitier et le Futuroscope. Accompagnés de deux scientifiques, ils devront l’arrêter.

Le parc Astérix rénove et innove

Le célèbre parc gaulois situé dans l'Oise mise cet été sur la réouverture, en avril dernier, de sa célèbre attraction Tonnerre de Zeus 2, entièrement rénovée après plusieurs mois de travaux. Le parc Astérix, qui a par ailleurs définitivement fermé son delphinarium l'année dernière, a lancé le 4 juin dernier dans le bassin du théâtre de Poséidon un tout nouveau spectacle, «Les plongeons de l'Olympe». Ce concours de plongeons spectaculaires confrontant Grecs et Romains se tient tous les jours.

Dès le 14 juillet et jusqu'au 28 août, le «Banquet Gaulois», un dîner convivial tout droit inspiré de la BD de Goscinny et Uderzo, avec évidemment du sanglier au menu, fait son retour dans le village (réservation obligatoire), sans compter qu'à cette période le parc ouvre ses portes jusqu'à 22 h.

Le Puy du Fou : nouveau spectacle pour ses 45 ans

Le parc vendéen fête cette année ses 45 ans. Alors que le Puy du fou ne cesse de se développer à l'international - avec dorénavant un site en Espagne et un projet aux Etats-Unis d'ici à 2024 - le parc français célèbre cet anniversaire en repensant la scénographie de son mythique stadium gallo-romain.

#45ansdémotions





Première parade de "Gladiateurs" en 2001 vs Première parade du "Signe du Triomphe" en 2022





© Arthur Aumond#Gladiateurs #StadiumGalloRomain pic.twitter.com/83QDBIs7lC — Puy du Fou (@PuyduFou) May 5, 2022

Cette arène de 7000 places fait peau neuve et accueillera une nouvelle version de l'incontournable spectacle de gladiateurs «Le temps du triomphe», à la mise en scène entièrement transformée. Deux autres événements marqueront ces festivités à la rentrée avec, le 16 septembre «La nuit des feux follets», un spectacle pyrotechnique qui réunira les trois plus grands spécialistes mondiaux en la matière, et les 8 et 9 octobre «La foulée des géants», course nocturne éclairée aux flambeaux au sein du parc.

Vulcania fête ses 20 ans

Le parc Vulcania célèbre cette année ses 20 ans. En dépit du coup du sort qu'a subi le site, avec l’incendie en février dernier de ce qui devait être sa grande nouveauté 2022 - un planétarium XXL dont l’ouverture est reportée au mieux à l’année prochaine - le parc de loisirs et d’apprentissage auvergnat consacré à l’activité volcanique et aux phénomènes naturels fête toutefois cette année anniversaire.

L'été est arrivé !





La période estivale est lancée au parc Vulcania.



De grands espaces verts un geyser de plus de 20 mètres et des espaces de pique-nique ombragés à travers le parc.



Les animations de l'été commenceront le 4 juillet avec des spectacles tous les jours !pic.twitter.com/O7klEqhchV — Parc Vulcania (@Parc_Vulcania) June 21, 2022

Au programme : un nouveau jeu sur mobile «Quel héros êtes-vous ?», pour découvrir au fil des animations si on a plutôt l'âme d'un explorateur ou d'un scientifique, et deux nocturnes supplémentaires portant à douze le nombre de jours où le parc ferme ses portes à 22h, avec pour finir la journée leur spectacle pyrotechnique Dragon Time. A noter également, l’année dernière,Vulcania a inauguré une attraction familiale sur le thème des séismes : une montagne russe baptisée Namazu, élu meilleure attraction européenne 2021.

La mer des sables : l'esprit far west se renouvèle

La mer des sables, parc consacré à l’univers du Far West, joue aussi la carte de la nouveauté. Outre ses attractions familiales, le site situé entre dune et forêt à Ermenonville, dans l’Oise, a notamment inauguré un nouveau show «Coup de foudre et coup de poudre» qui mêle humour, cascades et effets spéciaux, sur fond d'histoire de cœur à West City.

Le parc fêtera également le premier anniversaire de son grand huit familial Silver Moutain, devenu en un an l’attraction préférée de ses visiteurs.