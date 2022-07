The Boys, saison 3 : le showrunner revient sur la relation particulière entre Homelander et Soldier Boy (SPOILERS)

À la fin de l’épisode 7 de la saison 3 de «The Boys», on apprend que Soldier Boy serait le père biologique d’Homelander. Un lien de parenté qui n’existe pas dans les comics, et que le showrunner Eric Kripke a choisi d’intégrer dans la série.

Une surprise de taille. Dans l’avant-dernier épisode de la saison 3 de «The Boys», les téléspectateurs ont découvert que Soldier Boy – incarné par Jesse Ackles – était en réalité le père d’Homelander. Une nouvelle que ce dernier apprend par téléphone alors que les deux super-héros semblaient prêts à s’affronter dans une lutte à mort. Selon le showrunner de la série, Eric Kripke, le choix de créer ce lien de parenté – qui n’existe absolument pas dans les comics – entre les deux personnages a été fait en cours d’écriture de la saison 3.

Au fur et à mesure que les auteurs avançaient sur le scénario, il a été imaginé que le sperme de Soldier Boy avait été récupéré par le scientifique Vogelbaum, de la société Vought, sans que celui ne soit au courant de ce qu’ils allaient faire avec. Avant même que Soldier Boy ait été capturé par les Russes, la décision de créer Homelander avait été prise. Pour Eric Kripke, cette histoire de père/fils venait s’insérer parfaitement dans la thématique familiale qui se trouve au coeur de cette saison 3, avec l’histoire de Butcher et de son père violent, de Hughie avec son père, ou encore de la Crème et de sa relation avec sa fille.

«Il y a une certaine logique que Soldier Boy soit le père d’Homelander. Mais nous avons surtout souhaité ralentir un peu, et faire attention aux thèmes de la saison qui évoluaient naturellement. Et dans plusieurs cas, il s’agit de relation père/enfant. C’est à propos de la manière dont les pères transmettent leurs traumatismes à la génération suivante, notamment à travers cette politique de masculinité toxique qui oblige leurs fils à coller à une certaine image de l’homme. (…) Quelqu’un en a parlé parmi les auteurs, et j’ai sauté sur l’occasion, parce que de nombreux personnages principaux partageaient le même traumatisme», explique Eric Kripke au site américain Variety.

Bien évidemment, la révélation de cette relation père/fils entre Homelander et Soldier Boy risque de peser de tout son poids dans le dernier épisode de la saison 3 attendu ce vendredi 8 juillet sur Amazon Prime Video. Ce dernier a promis à Butcher de l’aider à anéantir Homelander. «L’étrangeté de cette révélation va être centrale dans l’épisode 8. On va découvrir la difficulté que cela va être, pas seulement pour Soldier Boy, mais aussi pour Homelander, de devoir digérer cette information. Soldier Boy a des choix compliqués à faire. Il a fait une promesse à Butcher, mais maintenant, la situation est totalement différente», souligne Jesse Ackles.