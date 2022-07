Friends : «De manière inconsciente, j'ai participé au racisme systémique», confesse la co-créatrice de la série

Dans une récente interview pour le Los Angeles Times, Marta Kauffman, la créatrice de «Friends», est revenue sur le manque de diversité dans la série et fait son mea culpa.

Une manière de faire amende honorable. «Gênée» d’avoir «inconsciemment participé au racisme systémique» dit-elle, la co-créatrice de la série «Friends», Marta Kauffman, a confié au Los Angeles Times que si la série était à refaire aujourd’hui, elle s’y prendrait bien différemment.

«J'ai beaucoup appris au cours des 20 dernières années, a-t-elle commencé par expliquer. Admettre et accepter la culpabilité n'est pas facile. C'est douloureux de se regarder dans le miroir. Je suis gênée de ne pas avoir su mieux faire il y a 25 ans», a-t-elle regretté expliquant avoir compris l’ampleur du problème au moment du drame George Floyd.

«C'est après ce qui est arrivé à George Floyd que j'ai commencé à m'interroger sur le fait que j'avais participé au racisme systémique d'une manière dont je n'avais jamais été consciente. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à examiner comment j'y avais participé. J'ai su alors que je devais rectifier le tir.», a-t-elle dit.

Malgré son succès, la série «Friends» a été critiquée à plusieurs reprises pour son manque de diversité. A l'époque, Marta Kauffman avait estimé que la série était injustement pointée du doigt.

«J'aurais aimé savoir à l'époque ce que je sais aujourd'hui. Je suis désolée. J'aurais aimé le savoir, j'aurais pu prendre des décisions différentes, avait-elle déjà déclaré en 2020. Évidemment, on a toujours encouragé l'inclusion de la diversité dans notre société, mais je n'ai pas fait assez et, désormais, je ne peux que penser à ce que j'aurais pu faire ! Qu'est-ce que je ferais de différent aujourd'hui ? Comment je dirigerais ma série vers une nouvelle direction ?».

trop peu de personnages de couleur

«À l'exception de quelques artistes épars aperçus en arrière-plan du café Central Perk où le gang traînait, les personnages non blancs de 'Friends' étaient rares», souligne le Los Angeles Times. «Lauren Tom, Gabrielle Union, Mark Consuelos et Craig Robinson faisaient partie des personnes de couleur qui sont apparues dans la série, mais leurs interactions avec les personnages principaux étaient souvent éphémères», souligne le journaliste.

L’acteur David Schwimmer, qui incarnait Ross, avait en 2021 fait savoir au Guardian que l’idée de faire vivre à son personnage une relation avec une femme de couleur était en fait la sienne. «J'ai fait campagne durant des années pour que Ross sorte avec des femmes de couleur. L'une de ses premières petites amies dans la série est une femme d'origine asiatique et, plus tard, il sort avec une afro américaine. C'était une demande de ma part», avait-il confié. Mais le personnage de Tyler avait disparu après seulement neuf épisodes, rappelle le LAT.

un don à l'université

Après avoir pris pleinement conscience du problème d’inclusivité de la série, Marta Kauffman aurait décidé de faire don de quatre millions de dollars à une université de Boston pour y aider le développement des études africaines et afro-américaines.

«Cette prise de conscience a été le catalyseur de sa décision de promettre 4 millions de dollars à l'université Brandeis de la région de Boston», est-il indiqué dans l'article du Los Angeles Times. Le don devrait soutenir notamment «un chercheur distingué spécialisé dans l'étude des peuples et des cultures d'Afrique et de la diaspora africaine. Il aidera également le département à recruter davantage d'universitaires et d'enseignants experts, à définir les priorités académiques et de recherche à long terme et à offrir de nouvelles opportunités aux étudiants de s'engager dans des recherches interdisciplinaires».

«Il y a beaucoup d'enthousiasme dans la communauté Brandeis et [parmi] les anciens», a déclaré Chad Williams, professeur d'histoire et d'études africaines et afro-américaines. «C'est une étape importante pour l'université et le département. Le cadeau de Marta est un message extrêmement important pour les études africaines et afro-américaines, qui sont très importantes, non seulement pour Brandeis mais pour le monde universitaire en général».

Lorsque le Los Angeles Times a demandé à Marta Kauffman si elle estimait que sa promesse de don avait aidé à réparer les faux pas du passé, la scénariste a insisté sur le fait qu'elle n'en avait pas fini avec la réparation.

«Je sens que j'ai enfin pu faire une différence dans la conversation», a-t-elle confié. «Cela ne m'a pas soulagée, mais cela m'a soulevée (...) Je veux m'assurer qu'à partir de maintenant, dans chaque production que je fais, je sois consciente d'embaucher des personnes de couleur, aussi de rechercher activement de jeunes écrivains de couleur. Je veux savoir que j'agirai différemment à partir de maintenant. Et après cela je me sentirai soulagée».