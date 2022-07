Star Academy : TF1 dévoile des images du château de Dammarie-les-Lys en travaux pour le retour de l'émission

Alors qu’il ré-ouvrira ses portes au télé-crochet «Star Academy» à la rentrée prochaine, le château de Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne), est actuellement en rénovation.

Un petit rafraîchissement avant le retour des élèves. Les équipes de 50' inside ont dévoilé des images du château de Dammarie-les-Lys actuellement en travaux pour les besoins de l’émission culte «Star Academy» qui fera son retour la saison prochaine sur TF1.

Un coup de peinture au moins s’imposait car, acheté en 2008 à l’issue de la dernière saison en date, le monument, composé de trois étages, n’avait pas été rénové depuis. Hall d’entrée – où les fans de la première heure avaient l’habitude de voir les candidats téléphoner à leurs proches – mais aussi les chambres, salon, cuisine, ou encore le bureau du directeur, beaucoup de pièces vont complètement changer de look ou d'usage, ont fait savoir les organisateurs.

«On va faire quelque chose de formidable dedans, on va changer la disposition des pièces, on va tout redécorer, on va utiliser des pièces qu’on n'utilisait pas avant, ça va être quelque chose de différent», a expliqué aux équipes de 50’ Inside, Jean Louis Blot, producteur de la Star Academy.

Une toute nouvelle saison, mais les bases conservées

Pour l’heure, les noms des professeurs qui officieront dans l’émission n’ont pas été dévoilés. Les sélections des candidats sont, quant à elles, encore en cours. Jeanne Collin, directrice du casting, dit avoir reçu plus de 15.000 candidatures. La nouvelle promotion de chanteurs en herbe - les Académiciens comme on les appelait à l’époque - logera comme de tradition au château. Leur quotidien sera filmé et résumé chaque jour à l’antenne, avant un grand prime chaque fin de semaine où ils devront mettre en pratique les enseignements acquis.

Car comme leurs prédécesseurs – dont Jenifer, Nolwenn Leroy ou encore le regretté Grégory Lemarchal - ils entreront au château pour y suivre des cours de chant, de théâtre ou encore de danse pour parfaire leurs talents et devenir, pourquoi pas, les nouvelles stars à suivre.

A noter qu'ils ne disposeront eux aussi que d’une minute de téléphone par jour, les portables leur seront en effet interdits. «Il faut qu'ils profitent à fond. Donc pas de téléphone. Pas de réseaux sociaux. Ça doit rester une bulle, ils doivent rester concentrés sur leur boulot. Il faut qu’ils profitent de leurs moments à eux, avec les profs, avec le directeur ou la directrice, mais sans l’extérieur», a confié Mathieu Verge, le producteur de la Star Academy.

Restera à s’assurer que personne ne cache un appareil dans les toilettes, seule pièce où les caméras sont interdites mais où, s’il s’ennuient, les Académiciens pourront peut-être toujours lire les messages des anciens pensionnaires qui avaient pris la liberté d’écrire sur les murs. A moins que la rénovation en passe par là aussi.