Avatar : James Cameron laisse entendre qu'il pourrait ne pas réaliser les 4e et 5e volets

Dans un entretien accordé au site américain Empire, James Cameron s’est exprimé sur «Avatar» et la saga cinématographique qu’il compte créer autour de cet univers. Ainsi que son incertitude concernant sa présence derrière la caméra pour les 4e et 5e volets.

Une histoire très personnelle. Dans un entretien accordé au site américain Empire, James Cameron s’est exprimé sur la saga cinématographique qu’il souhaite bâtir avec «Avatar» dont le deuxième volet, baptisé «La voie de l’eau», est attendu dans les salles de cinéma le 14 décembre prochain.

«Les films Avatar me prennent tout mon temps. Il y a d’autres projets très excitants que je développe également. Je pense que, à l’avenir – je ne sais pas si ce sera après le 3e ou 4e volet – je finirai par passer le témoin à un autre réalisateur dans lequel j’ai entièrement confiance, afin que je puisse me concentrer sur mes autres projets. Ou peut-être pas», explique James Cameron. Déjà, Robert Rodriguez, auquel il avait confié la réalisation d’«Alita : Battle Angel», fait figure de favori pour prendre la relève si nécessaire.

Le réalisateur confirme le caractère très personnel du message contenu dans l’ensemble des films prévus (cinq au total), et des thèmes qui y seront abordés. «Tout ce que je souhaite dire à propos de la famille, à propos de la durabilité, du climat, du monde naturel, autant de thèmes qui sont importants à mes yeux dans ma vie personnelle et cinématographique, je peux les exprimer par ce biais. Je suis toujours plus excité à mesure que j’avance. Le quatrième film est un bijou. C’est un monstre. J’espère vraiment être en mesure de le réaliser. Mais cela dépend des forces du marché. Je suis certain d’en faire trois. Mais je souhaite vraiment pouvoir faire les deux derniers, car cela s’inscrit dans une seule et même histoire», précise-t-il.

Attendu sur les écrans le 14 décembre prochain, «Avatar : La voie de l’eau» permettra aux téléspectateurs de retrouver la famille Sully – Jake, Neytiri, et leurs enfants – dans de nouvelles aventures où ils devront se battre pour se protéger des menaces extérieures, et s’entraider malgré les tragédies qu’ils vont vivre.