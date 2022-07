Marvel : un acteur se positionne pour reprendre le rôle de Wolverine

Dans un entretien accordé au journal américain New York Times, Taron Egerton a révélé avoir rencontré Kevin Feige, le grand patron de Marvel Studios, pour discuter de la possibilité de devenir la nouvelle incarnation de Wolverine à l’écran.

Une opportunité en or. Révélé dans la série de films «Kingsman», Taron Ergeton pourrait prochainement prendre la relève d’Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine au sein du MCU (Marvel Cinematic Universe). L’acteur britannique de 32 ans a révélé au site américain du New York Times s’être entretenu avec Kevin Feige, le grand patron de Marvel Studios, et les équipes de chez Marvel pour discuter de cette éventualité.

«Je ne pense pas commettre une faute en parlant de cela. Je serais excité, mais j’aurais également de l’appréhension, parce que Hugh (Jackman, ndlr) est naturellement associé au rôle et je me demande à quel point cela sera difficile de voir quelqu’un d’autre incarner ce personnage», confie-t-il.

Depuis le rachat de la 20th Century Fox par Disney, les membres des X-Men ne sont apparus qu’à de rares occasions dans les productions Marvel, le dernier en date remontant à Doctor Strange in the Multiverse of Madness avec le retour à l’écran du professeur Xavier. Selon les rumeurs, Deadpool 3 devrait être une première opportunité pour Marvel de donner un nouvel élan aux X-Men, en attendant, peut-être, de développer de nouveaux films exclusivement centrés sur eux au sein du MCU.