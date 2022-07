Stranger Things : Les frères Duffer comparent la saison 5 au film «Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du roi»

Invités du podcast américain «Happy Sad Confused», les frères Duffer ont lâché quelques précieuses informations concernant la saison 5 de «Stranger Things», n'hésitant à la comparer au film de Peter Jackson, «Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du roi».

Un final épique. Invités du podcast américain «Happy Sad Confused» animé par Josh Horowitz, les frères Duffer se sont exprimés sur l’ultime saison 5 de «Stranger Things» qui, comme cela vient d’être révélé sur le compte Twitter officiel de la série, sera diffusée dans le courant de l’année 2024 sur Netflix.

Selon eux, s’il paraît peu probable que cette saison 5 compte un épisode aussi long que le dernier de quatrième – d’une durée de plus de 2h20 – ils préviennent déjà que le tout dernier épisode fera «au moins 2h» et comprendra pas moins de «8 fins» (pour les personnages principaux, ndlr), précisent-ils, comparant cette dernière saison au film de Peter Jackson américain «Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du roi». Aussi, contrairement à la saison 4 où les personnages se trouvent en Californie et en Russie, l’intégralité de la saison 5 se déroulera dans la ville d’Hawkins. Avec un passage à l’action quasi-immédiat.

«Pour la première fois, nous avons pris le temps de terminer les choses à la fin de la saison 4. Je ne sais pas si ça va partir à 100 à l’heure au début de la saison 5, mais cela va aller très vite. Les personnages sont déjà dans l’action. Ils auront déjà un objectif et une motivation, et cela va permettre d’économiser au moins deux heures sur le déroulé de l’histoire, ce qui donnera une ambiance bien particulière à cette saison», explique Matt Duffer.

Une fin déjà connue

Les frères Duffer ont également confirmé avoir une idée très précise de la manière dont l’histoire se termine. «Connaître la destination permet de donner de la clarté au récit. C’est comme la maison allumée au bout du chemin. Si une large partie de la saison 5 reste à déterminer, les 30 dernières minutes sont tout à fait claires dans nos têtes. Donc il ne nous reste plus qu’à rendre ce voyage divertissant. Je pense que nous avons une conclusion qui sera, je l’espère, satisfaisante. Il est impossible de satisfaire tout le monde, mais notre espoir est que l’ensemble semble cohérent pour cette histoire», poursuit-il.

Pour ceux qui se posaient la question, les frères Duffer ont confirmé une bonne fois pour toute que le personnage d’Eddie Munson était mort. Son décès aura toutefois «d’énormes répercussions» sur les survivants, annoncent-ils. Concernant Max, ils ont annoncé que la jeune fille était, à l’heure actuelle, «dans un état végétatif, aveugle, avec tous les os brisés». Ce qui laisse peu d’espoir de la revoir au cœur de l’action dans la saison 5. Mais sait-on jamais.