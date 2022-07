Arnold Schwarzenegger : enfant illégitime de la star, Joseph Baena ressemble de plus en plus à son père

Ce samedi 2 juillet, Joseph Baena a été aperçu sur une plage où sa musculature très développée n’a pas manqué de rappeler celle de son illustre père Arnold Schwarzenegger.

Les gènes ne sauraient mentir. Enfant illégitime du célèbre acteur, Joseph Baena ressemble de plus en plus à Arnold Schwarzenegger. Aperçu en virée sur une plage de Malibu ce lundi, le jeune homme, désormais âgé de 24 ans, a donné un nouvel aperçu de son corps athlétique qui n’est pas sans rappeler celui de son illustre père qui fût, avant d’être une star de cinéma, un des culturistes les plus titrés de tous les temps.

Arnold Schwarzenegger’s Son Joseph Baena In Malibu On July 4th Weekend: Photo https://t.co/fUeCQWKgcS — newstimes18.com (@Newstimes18g) July 3, 2022

Dans une interview au magazine Men's Health parue en février 2022 Joseph Baena avait raconté ce jour où sa mère, Mildred Baena, l’ancienne femme de ménage d’Arnold Schwazenegger lui avait révélé qui était son père biologique, alors qu’il avait 13 ans. «Je suis appelé hors de la classe pour partir (de l'école, NDLR). Et ma mère est là, et elle dit : ‘On doit y aller, tout le monde découvre qui tu es et qui est ton père’». En 2011 la presse people avait en effet révélé que l'acteur de Terminator avait eu un enfant avec Mildred Baena, et ce alors qu’il était marié à Maria Shriver.

Joseph Baena avait aussi confié que lui et son père biologique (qui est par ailleurs le père de quatre autres enfants nés quant à eux de son mariage avec Maria Shriver) avaient mis du temps avant de pouvoir nouer une complicité.

«Cela a pris un certain moment pour qu'on puisse se rapprocher vraiment, pour que je puisse blaguer avec lui, parler de tout avec lui. (...) J'ai grandi avec ma mère et j'étais toujours nerveux, je ne voulais pas qu'il pense de moi en mal, qu'il se dise genre : 'Mais qu'est-ce que fiche ce type ? Il fait tout le temps la fête !'. Aujourd'hui c'est vraiment génial entre nous. Je suis tellement proche de mon père et on blague sur tout ensemble.»

Fier de son père, Joseph Baena s’amuse désormais de leur ressemblance physique en postant de nombreuses photos sur les réseaux sociaux.