David Harbour (Stranger things) raconte comment son histoire avec la chanteuse Lily Allen à commencer «sur un site de rencontres»

Dans une interview avec GQ, l'acteur de «Stranger Things», David Harbour, a révélé que lui et son épouse, la musicienne Lily Allen, ne s'étaient pas rencontrés dans les coulisses d'un talk-show, mais grâce à Raya, une application de rencontres pour personnes célèbres.

En vrai, c'était virtuel. Alors que la version officielle les disait tombés sous le charme l'un de l'autre dans les coulisses d'une émission, l'acteur de «Stranger Things» David Harbour a avoué avoir rencontré la chanteuse Lily Allen, son épouse, sur Internet, via l'application de rencontres pour célébrités Raya.

«J'étais seul à Londres, je faisais 'Black Widow'. Sur cette application, j'avais des rendez-vous et tout ça», se souvient-il. «Et oui, j'ai commencé à échanger des textos avec elle, elle était en Italie à l'époque – nous nous sommes retrouvés, nous sommes allés à un rendez-vous au Wolseley (restaurant à Londres, ndlr), et c'était, vous savez, elle est vraiment incroyable», a-t-il confié à l'édition britannique de GQ.

D'humeur à faire des confessions, David Harbour est aussi revenu sur le moment précis où il a commencé à nourrir des sentiments amoureux pour l’interprète de «Smile». «Elle prétend être tombée amoureuse de moi au premier regard - je veux dire, qui ne le ferait pas ?», s’est-il d'abord amusé, avant d'ouvrir son coeur.

«Je me souviens du moment exact (où il a compris que Lily Allen était la femme de sa vie, ndlr). C'était notre troisième rendez-vous. J'étais juste dans cette phase, où j'étais... Je vais juste être brutalement honnête à propos de tout, parce que pourquoi mentir ? Et je lui ai dit quelque chose sur ma vie, à propos de mes croyances... Il faudrait une personne vraiment extraordinaire pour accepter les choses que j'ai dites. Et je me souviens avoir pensé : ‘Wow, c'est quelqu'un avec qui je veux être’», a-t-il poursuivi.

«C’est un véritable témoignage de mon charisme indéniable quand je dis que ma femme m’a rencontré alors que je faisais 130 kilos et que j’avais cette barbe, et ces cheveux. Nous avons eu un rendez-vous au Wolseley à Londres, et elle est vraiment tombée amoureuse de moi alors que j’étais au plus bas, physiquement et capillairement», s’était déjà souvenu en 2021 l’acteur de «Stranger Things» lors d’un entretien accordé au New York Times.

David Harbour et Lily Allen ont commencé à se fréquenter en 2019 avant de se marier à Las Vegas en septembre 2020, dans la célèbre chapelle de Graceland, où Elvis et Priscilla Presley avaient échangé leurs vœux de mariage en mai 1967. ll s’agissait d’une seconde union pour la chanteuse britannique, qui s'était mariée au décorateur Sam Cooper en 2011, avec qui elle a eu deux filles, Marnie Rose (8 ans) et Ethel Mary (9 ans).