Julia Roberts : l'actrice célèbre ses 20 ans de mariage et c'est toujours l'amour fou avec son époux

Ce lundi 4 juillet, l’actrice Julia Roberts célébrait ses 20 ans de mariage avec Danny Molder. A cette occasion très spéciale, la star a posté une photo d’un tendre baiser avec son bien aimé.

Un amour intarissable. Après deux décennies d’union, Julia Roberts et son mari, le directeur de la photographie Danny Molder, sont toujours follement amoureux l’un de l’autre.

Ce 4 juillet marquait leur anniversaire de mariage et l’actrice de «Coup de foudre à Notting Hill» a choisi de poster un joli cliché d’eux échangeant un baiser passionné. «VINGT ANS. On n'arrive pas à s'arrêter de sourire. On n'arrive pas à s'arrêter de s'embrasser», a légendé l'interprète de «Pretty Woman» qui sera bientôt à l'affiche de la comédie romantique «Ticket to Paradise» avec George Clooney.

Parents de trois enfants, les jumeaux de 17 ans, Hazel et Phinnaeus, ainsi que d’un garçon de 15 ans, Henry, Julia Roberts et Danny Molder se sont rencontrés en 2000 sur le tournage du film «Le Mexicain». Un bouleversement «sismique» comme l’avait qualifié en 2018 l’actrice pour le podcast Goop. « Nous sommes tellement chanceux. Nous nous aimons vraiment et nous apprécions simplement la compagnie l’un de l’autre», avait-elle déclaré, précisant être plus intéressée par ce que son époux a à dire ou son point de vue «plus que quiconque».