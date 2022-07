Marvel : Taika Waititi affirme ne rien savoir du troisième volet des «Gardiens de la Galaxie»

Un temps pressenti pour prendre la suite de James Gunn à la réalisation du troisième volet des «Gardiens de la galaxie», Taika Waititi a assuré ne rien connaître de l’intrigue du film attendu dans les salles françaises pour le 3 mai 2023.

Rien à ajouter. En pleine promotion de «Thor : Love & Thunder», Taika Waititi a été interrogé sur ce qui attend les fans dans une autre production des studios Marvel, «Les Gardiens de la galaxie Vol.3» dont une partie des personnages principaux sera présente dans son film. «Non, je n’ai toujours aucune idée de quoi parlera le film. Je n’ai jamais lu le scénario, je n’ai jamais parlé à James Gunn de ce film», assure Taika Waititi au site américain Digital Spy.

Pendant un temps, il avait en effet été pressenti pour prendre la relève de James Gunn après que ce dernier a été évincé par Disney en raison d’anciens tweets jugés offensants. Avant qu’il ne soit finalement réengagé pour s’occuper du troisième volet des «Gardiens de la galaxie».

Des réalisateurs qui s'entraident

Taika Waititi a toutefois souligné le fait que, dans le petit monde des réalisateurs des films Marvel, ils avaient pour habitude de se consulter les uns les autres pour discuter de l’évolution des personnages dont ils ont la responsabilité. Notamment quand ces derniers font des apparitions dans d’autres productions. Kevin Feige, le grand patron des Studios Marvel, est évidemment dans la boucle des consultations.

«J’ai envoyé des pages à James Gunn sur la manière dont je faisais parler ses personnages, et il me disait : ‘Star-Lord (le personnage incarné par Chris Pratt, ndlr) ne dirait jamais un truc pareil’. Cela a été la même chose pour Thor dans Infinity War et Endgame, où j’ai aidé à expliquer la manière dont Thor s’exprimait. (…) C’est vraiment cool que les réalisateurs et les auteurs du MCU puissent partager ces informations, et s’entraider. Mais à part ça, je ne sais pas ce qui se trame dans les films des autres. C’est déjà assez stressant d’en gérer un», explique le réalisateur.

«Mon boulot est de faire tout mon possible pour mettre tout ce que je peux apporter dans le film, et pour le reste, m’en remettre à Marvel et Kevin (Feige, ndlr), notamment pour me dire : ‘Tu ne peux absolument pas faire ça, car dans quatre ans, j’ai un film de prévu dans lequel je vais avoir besoin de ce personnage, donc tu ne peux absolument pas le tuer’», poursuit-il.