The Boys, saison 3 : les 5 questions qu'on se pose après le dernier épisode (SPOILERS)

La saison 3 de «The Boys» a dévoilé l’intégralité de ses épisodes. Et laisse plusieurs questions en suspens en attendant le quatrième chapitre de la série la plus délirante d’Amazon Prime Video.

L’attente commence. Les 10 épisodes de la saison 3 de «The Boys» se sont révélés particulièrement intenses. Le dernier d’entre eux, mis en ligne vendredi dernier, est venu mettre un point final à ce troisième chapitre qui se termine avec plusieurs interrogations. Voici les 5 questions qu’on se pose en attendant la saison 4.

Soldier Boy sera-t-il de retour dans la saison 4 ?

La performance de Jensen Ackles dans le rôle de Soldier Boy, ancien leader des super-héros trahi par les siens et retenu en captivité par les Russes durant toutes ces années, a été un des événements marquants de cette saison 3. Délivré de sa prison par Butcher afin de s’attaquer à Homelander – dont il a découvert qu’il était le géniteur – Soldier Boy aura finalement échoué dans sa tâche, forçant Butcher à s’opposer à lui quand il a menacé de s’en prendre à Ryan, le fils que son ex-femme Becca a eu avec Homelander.

Le revoilà maintenu dans un caisson placé sous la surveillance de la CIA. Va-t-il rester enfermé pour l’éternité ? Soldier Boy reste la meilleure «arme» pour s’opposer à Homelander. Mais encore faut-il être en mesure de le contrôler. Ce que parviendront peut-être à faire les Boys dans la saison 4.

Butcher est-il condamné ?

Aucune chance que la saison 4 de «The Boys» soit la dernière. Et pourtant. Le personnage principal de la série, Butcher, vient de s’entendre dire qu’il n’avait plus que quelques mois à vivre après s’être injecté du Compound V temporaire (de couleur verte) dans les veines afin de disposer de super-pouvoirs pendant 24h.

De quelle manière va-t-il parvenir à se sortir de cette situation ? Frenchy va-t-il trouver un remède miracle auprès de malfrats dont on ignore l’identité ? Butcher va-t-il être contraint de devenir un super-héros à plein temps en s’injectant du Compound V permanent (celui de couleur bleu) ? Cela serait d’une ironie étonnante pour celui qui cherche à débarrasser le monde de ces êtres qu’il considère contre-nature.

Homelander n’a-t-il plus aucune limite ?

À la fin de la saison 3, Homelander a osé exécuter une personne devant tout le monde. L’homme en question était un soutien de Starlight, et s’est permis de lancer un objet dans sa direction. Malheureusement, cet objet a touché Ryan, le fils du super-héros. Dans un élan de colère instinctif, Homelander l’a tué avec ses yeux laser. Une exécution publique qui s’est terminée sous les acclamations de ses supporters (dont Todd, le beau-père détestable de Janine, la fille de la Crème).

Ce geste n’aura-t-il aucune conséquence sur l’image d’Homelander ? Est-ce que personne n’osera pointer du doigt l’horreur d’un tel acte ? Et si quelqu’un le fait, que fera Homelander ? Les personnes en charge de gérer l’image de ce dernier, et de la société Vought, vont avoir du pain sur la planche dans la saison 4. Et si Vought commence à perdre de sa valeur, voir menace de disparaître en raison des agissements d’Homelander, il sera captivant de voir comment ils comptent faire pour mettre cet homme surpuissant hors d’état de nuire.

Ryan va-t-il devenir un méchant ?

Abandonné par Butcher, Ryan a saisi la main tendue par son père biologique, Homelander. Ce dernier a fait le choix de le présenter officiellement à la population à la fin de la saison 3. Et il semble que l’adoration de la foule n’a pas laissé Ryan insensible. Butcher a promis à Becca de veiller sur son fils.

Mais est-il si différent que son père ? S’il commence à suivre l’exemple de son paternel, quelles horreurs est-il capable de commettre ? Ryan ne maîtrise pas encore ses pouvoirs, et serait une cible pas si difficile à atteindre pour les Boys s’ils veulent faire souffrir Homelander. Mais le lien entre le garçon et Butcher complique forcément une équation qui sera, à n’en pas douter, au cœur de la saison 4.

Que cherche Victoria Neuman ?

Ella a trahi Stan Edgar, le grand patron de Vought qui était également son père adoptif, pour entamer une alliance – en apparence dangereuse et bancale – avec Homelander. Et elle termine la saison 3 avec un poste de vice-présidente dans un futur proche (espérons que son personnage ne connaitra pas la même fin que celui des comics… qui meurt décapité et sodomisé par Homelander).

À part le fait d’accéder à une position de pouvoir (relatif), son objectif personnel reste flou pour le moment. Elle a également injecté du Compound V à sa propre fille – et ce malgré le traumatisme de sa propre enfance – dans l’espoir qu’elle puisse se défendre contre les menaces extérieures. Oui, Victoria a le pouvoir de faire exploser la tête de ses ennemis, mais à part cela, elle est tout à fait mortelle. Et donc susceptible d’être une cible, que ce soit pour les Boys, ou Homelander, qui n’hésitera pas à rompre leur pacte s'il ne sert plus ses intérêts.