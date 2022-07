Procès Johnny Depp/Amber Heard : les avocats de l’actrice demandent une nouvelle fois l’annulation

L’un des jurés dans l’affaire qui a opposé Johnny Depp à son ancienne compagne Amber Heard n’aurait jamais été convoqué, avancent les avocats de l’actrice, qui ont réitéré vendredi leur demande d’annulation du procès.

Un juré en aurait-il caché un autre ? C’est ce qu’avancent les avocats d’Amber Heard, qui ont une nouvelle fois demandé l’annulation du du procès qui a opposé l’actrice à son ex-mari Johnny Depp.

«Le juré n°15 n'était pas la personne convoquée le 11 avril 2022, et ne faisait donc pas partie du jury et n'aurait pas pu siéger au jury lors de ce procès», a déclaré ce vendredi l'avocate de Heard, Elaine Bredehoft. «Par conséquent, une annulation du procès doit être déclarée et un nouveau procès ordonné.»

«La personne appelée à faire partie du jury est née en 1945 et aurait eu 77 ans au moment du procès», a détaillé l'avocate dans sa demande d’annulation. «Mais la personne qui a été sélectionnée pour le jury et qui y a siégé avait 52 ans», a-t-elle indiqué.

Une demande d'annulation de plus

Ces deux personnes portent le même nom de famille et semblent vivre à la même adresse dans le comté de Fairfax, en Virginie, où le procès a eu lieu, toujours selon le dossier. Mais, a écrit Elaine Bredehoft, le mauvais s'est présenté comme juré.

«Comme la Cour en convient sans aucun doute, il est profondément troublant qu'une personne qui n'est pas convoquée comme juré s’y présente néanmoins en tant que juré et fasse partie d'un jury, en particulier dans une affaire comme celle-ci (...). Il s'agissait d'une affaire très médiatisée, où le fait et la date du procès devant jury ont été très médiatisés avant et après la délivrance des citations à comparaître», a ajouté l'avocate.

Cette nouvelle demande d’annulation s’ajoute à la requête des équipes d'Amber Heard d’annuler le verdict déposée le 1er juillet, arguant notamment que les conclusions des jurés n'avaient pas été assez étayées.

À l’issue de six semaines d'un procès ultra-médiatisé qui n’aura épargné aucun détail sur la vie commune des deux stars sur fond de violences et de drogues, les sept jurés du tribunal de Fairfax, aux États-Unis, avaient conclu le 1er juin que les ex-époux s’étaient mutuellement diffamés, mais ils avaient condamné Amber Heard à verser 10 millions de dollars à Johnny Depp, et ce dernier à verser seulement 2 millions de dollars à son ex-épouse.