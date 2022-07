Superman & Loïs : la série qui dévoile une nouvelle facette du célèbre super-héros arrive sur TF1

La série de super-héros «Superman & Loïs» arrive ce mardi 12 juillet sur TF1. L’acteur Tyler Hoechlin («Teen Wolf») y interprète un homme d’acier en proie à son plus grand défi à ce jour : la paternité.

Cape ou pas cape, élever des jumeaux n’est pas une sinécure. Superman et sa chérie Loïs peuvent en témoigner, eux dont on découvre la vie domestique en tant que parents de deux ados dans «Superman & Loïs», la série de The CW, diffusée depuis décembre sur Salto, et qui débarque ce mardi 12 juillet sur TF1.

Dans ce show signé Greg Berlanti (scénariste de «Dawson» et créateur de «Arrow», et «Love, Simon»), Superman (Tyler Hoechlin) et Loïs (Elizabeth Tulloch) vivent une existence qui n'a en apparence rien d'extraordinaire. Clark utilise son travail de reporter au Daily Planet pour justifier ses fréquentes absences à ses enfants. Mais quand Morgan Edge, un milliardaire aux affaires louches, rachète le journal et le renvoie, il comprend qu’il va être difficile de ne pas avouer la vérité. À la suite du décès de sa mère Martha, la famille va décider de déménager à Smallville. Les jumeaux Jonathan (Jordan Elsass, vu dans «Little Fires Everywhere») et Jordan vont découvrir que leur père est Superman et Jordan (Alexander Garfin, ici dans son premier rôle) qu’il possède des pouvoirs…

Vu dans «Teen Wolf» et, il y a quelques années déjà, dans «7 à la maison», l’acteur Tyler Hoechlin retrouve les habits du super-héros qu’il avait déjà enfilés dans «Supergirl», «The Flash», «DC’s Legends of Tomorrow» ou encore «Arrow», mais cette fois dans sa propre série. Selon lui, cette dernière «permet d’explorer un univers de Superman totalement nouveau. Une nouvelle facette de sa vie où il doit sauver le monde (oui il y a aussi des super vilains à combattre, ndlr) mais aussi s’investir dans sa famille et son nouveau rôle de père», a-t-il confié à Télé-Loisirs, avant de préciser s’être inspiré de son propre père pour jouer le personnage. «En vieillissant, j’éprouve une véritable reconnaissance et appréciation pour mon père. Tout comme pour ma mère, j’apprécie vraiment tous ses efforts, ses sacrifices et son énergie nécessaires pour avoir été aussi présent durant ma jeunesse. Ma mère est l’une des plus grandes cyclistes d’endurance au monde. Elle a fait le défi de l’Everest. C’est une athlète incroyable, mais à l’époque, elle a mis tout ça en attente pour m’élever ainsi que mes frères et sœurs. Mon père, étant médecin et travaillant des heures folles, a malgré tout toujours été là pour moi. Je ne me souviens pas d’un de mes matchs de baseball auquel il n’a pas participé».

Ils arrivent mardi prochain @TF1





Superman & Lois, votre nouvelle série de l'été pic.twitter.com/9CzufVh8Tb — TF1 Pro (@TF1Pro) July 6, 2022

Mélange bien équilibré de drama familial et d’action, la série «Superman & lois» séduira-t-elle les téléspectateurs de TF1 ? Le pilote de 90 minutes avait en tout cas permis à la CW de réaliser ses meilleures audiences en prime time depuis ces deux dernières années.

A noter qu’une saison 2 a déjà été diffusée outre-Atlantique.