Back to black : le biopic sur Amy Winehouse a trouvé son réalisateur

Selon le site américain Deadline, la société Studiocanal vient de donner le feu vert à la mise en production de «Back to black», un biopic consacré à la chanteuse Amy Winehouse dont la réalisation a été confiée à Sam Taylor-Johnson («Cinquante nuances de Grey»).

Le projet est officiellement lancé. Discuté depuis longtemps à Hollywood, la mise en production d’un biopic consacré à la vie et à la carrière de la chanteuse Amy Winehouse vient de recevoir le feu vert de la société Studiocanal, révèle le site américain Deadline. La réalisation a été confiée à Sam Taylor-Johnson («Cinquante nuances de Grey»), et le scénario sera signé par Matt Greenhalgh.

Intitulé «Back to black», le film retracera la vie et la carrière de la chanteuse, de ses débuts sur la scène jazz du nord de Londres – elle avait ses habitudes au Cobben Club – au colossal succès rencontré par son album «Back to Black», et son tube «Rehab», avant son décès tragique en 2011 d’une intoxication à l’alcool à l’âge de 27 ans. Le biopic promet de plonger les spectateurs dans la vie de l’artiste, qui sera adaptée pour la première fois au cinéma.

La société Studiocanal met enfin en route un projet qui végète depuis des années à Hollywood. Un projet de biopic a longtemps été dans les tuyaux chez Lotus Entertainment, avec la comédienne Noomi Rapace pressentie pour incarner la chanteuse à l’écran. Mais sans jamais obtenir l'attraction nécessaire pour se concrétiser. Pour le moment, aucune information concernant le casting ou la date de sortie en salles n’a été révélée.