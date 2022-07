The Kardashians : Kim Kardashian demande à Pete Davidson de prendre une douche avec elle dans la bande-annonce de la saison 2

Moins de trois semaines après la conclusion de la saison 1, «Les Kardashian» prépare déjà son retour sur Hulu (sur Disney+ en France) outre-Atlantique avec la diffusion de la première bande-annonce de la saison 2, dans laquelle Pete Davidson fait une apparition remarquée.

Bientôt de retour. L’émission de téléréalité «Les Kardashian» vient à peine de conclure son premier chapitre sur Hulu que la saison 2 est déjà dans toutes les têtes. La plate-forme de streaming américaine vient de publier une première bande-annonce de ce qui attend les téléspectateurs à partir du 22 septembre prochain (à suivre sur Disney+ en France).

Et la principale révélation est que Pete Davidson, le petit ami de 28 ans de Kim Kardashian, fera ses grands débuts à l’écran dans la saison à venir. Une apparition qui ne devrait pas manquer de piment, puisqu’à 01:21 de la bande annonce, on entend Kim Kardashian proposer à son amoureux de l’accompagner pour prendre une «douche ensemble rapidement». Quand il entend cela, le jeune homme balance littéralement toutes ses affaires pour rejoindre sa belle.

Outre la relation entre Kim Kardashian et Pete Davidson, les fans de l’émission pourront suivre les préparatifs du mariage entre Kourtney et Travis Barker, assister à la naissance du deuxième enfant de Kylie Jenner, Khloe s’inquiéter de plainte déposée par Blac Chyna contre leur famille, et Kendall Jenner prendre conscience qu’elle est la seule à ne pas avoir d’enfant… et que cela lui convient parfaitement.