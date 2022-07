Mathilda May : «terrassée par la dengue» à Bali, l'actrice va être rapatriée en France

Alors qu'elle profitait d'un séjour à Bali, en Indonésie, Mathilda May a dû être hospitalisée après avoir contracté le virus de la dengue. Elle a annoncé ce lundi qu'elle allait être rapatriée en France, et en a profité pour pousser un cri du coeur en faveur du secteur de la santé.

Les vacances de Mathilda May à Bali ont tourné au cauchemar. Touchée par le virus de la dengue, l’actrice a dû être hospitalisée. Dans un message posté ce lundi 11 juillet sur Instagram, elle confie vivre «des jours difficiles, immobilisée sans pouvoir boire ni manger». Une détresse qui lui a donné envie de saluer le secteur de la santé français.

«Alors que je retrouve doucement mes esprits, je pense à la chance d’être française, mais aussi par association d’idée à cette crise du secteur de la santé de notre pays (qui me broie le cœur depuis des années) et la non-considération des pouvoirs publics successifs vis-à-vis du monde hospitalier et de ses soignants alors que nous avons un système exceptionnel. Il est clair que là où je suis, sans mutuelle, je n’aurais pas eu accès à cet hôpital hors de prix (imaginez avec les salaires locaux…). C’est donc le grand luxe ici de pouvoir être soigné à l’hôpital, comme dans beaucoup d’autres pays, hélas», a ajouté la comédienne qui a indiqué qu’elle allait être rapatriée en France.